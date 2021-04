Gare ed eventi auto 2021: il calendario completo

Il mondo dell'automotive e del motorsport è pronto a ricominciare a correre nel 2021: ecco tutte le date ufficiali degli eventi di quest'anno

Dopo l’ePrix di Roma e il Gran Premio dell’Emilia-Romagna di Formula 1, il mondo delle quattro ruote vuole ripartire alla grande in questo 2021: la pandemia da Coronavirus non ha ancora terminato di produrre effetti più o meno negativi in ogni settore produttivo della nostra società, ma la voglia di ricominciare e di tornare a quella “normalità” a cui eravamo abituati fino al 2019 è più forte della paura di rimanere fermi e di non rischiare assolutamente nulla.

Complice anche la volontà di riaprire gradualmente le attività in Italia proprio come accaduto in varie parti di Europa, ora il motorsport e l’automotive sono pronti a riproporre diversi eventi a tema automobilistico – sia gare vere e proprie, come il classico GP d’Italia della massima serie automobilistica o la MotoGP al Mugello e a Misano, che raduni all’insegna dei motori (come il Minardi Day sull’Autodromo di Imola) e del “glamour”, tra cui il famoso Concorso d’Eleganza di Villa d’Este.

Qua sotto abbiamo provato a riassumere tutti i più importanti dal mese di maggio in poi, nella speranza che il piano di riapertura e di vaccinazione nel nostro Paese permetta di rendere realtà tutti questi progetti.