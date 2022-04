Genesis X Speedium Coupé: a New York debutta il concept elettrico in stile fastback

Al New York Auto Show la casa sud-coreana ha tolto i veli all'evoluzione dell'X Concept, che è diventata una fastback con carrozzeria due porte

Al fianco del SUV GV60, la Genesis Motors sta sperimentando un nuovo concept che servirà come “laboratorio” per lo sviluppo delle linee guida estetiche e del linguaggio di design che verranno adottati su tutti i futuri modelli prodotti in Corea del Sud. Il suo nome? Genesis X Speedium Coupé, evoluzione diretta dell’X Concept visto l’anno scorso e svelato in anteprima presso il recente Salone dell’automobile di New York come novità assoluta.

Rispetto a quanto visto nel 2021, la Genesis X Speedium Coupé si è spinta decisamente oltre l’asticella proponendo un corpo vettura inedito in stile “fastback” a due porte che presenta un frontale completamente rivoluzionato con griglia chiusa e firma luminosa DRL rappresentata da due linee che la circondano, volte a definire una particolare apertura a “V” sotto il cofano pieno di nervature.

Lateralmente le novità si possono circoscrivere ai cerchi aerodinamici con impianto frenante specifico inseriti in ampi passaruota e alla forma della carrozzeria a “coda lunga”, tipica delle cosiddette “shooting brake” con tanto di lunotto inclinato che termina alla fine con un spoiler fisso dalle dimensioni abbondanti. Al retrotreno i gruppi ottici a doppio elemento lineare sono sdoppiati mentre il paraurti, dalle forme rotondeggianti, ospita un grande diffusore che, tuttavia, non tradisce l’indole elettrica del modello, che di fatto ospita sotto il cofano una powertrain completamente a zero emissioni.

Con una tinta chiamata “Inje Green” che richiama i boschi circostanti il circuito coreano Speedium dal quale deriva il suo nome, la Genesis X Speedium Coupé vuole essere un prototipo dal quale nasceranno in futuro nuove vetture dalle carrozzerie molto differenti tra loro: berline, coupé ma anche sportive “shooting brake” dalla coda lunga e dal tettuccio basso. “Questa vettura è il simbolo del viaggio di Genesis verso il futuro dei nostri veicoli elettrici – ha commentato Luc Donckerwolke, CEO dell’azienda con base a Seul – Non è un’auto da esposizione, ma uno sguardo ai nostri processi di progettazione mentre esploriamo idee per la prossima ondata di veicoli elettrici, che ovviamente integreranno il DNA di Genesis“.