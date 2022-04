Ghiath Smart Patrol: la Polizia di Dubai ha un nuovo SUV in garage!

Realizzato dall'azienda libanese W Motors, questo nuovo SUV ha a disposizione otto telecamere di sorveglianza e un drone per i pattugliamenti

Vi ricordate la nostra Top 10 delle supercar più belle oggi in servizio presso le Forze di Polizia di tutto il mondo? Bene, assieme alle varie Lamborghini, BMW e Porsche vi consigliamo di aggiungere anche il super-SUV che potete ammirare nelle foto presenti in gallery. Si chiama Ghiath Smart Patrol, è stato progettato e costruito dalla W Motors con base in Libano e da poco è stato aggiunto alla dotazione della Polizia di Dubai, che già può fregiarsi di diverse supersportive tra le più ammirate dagli appassionati.

Utilizzando la base di partenza della Nissan Armada, ruote alte dalle forme imponenti commercializzato negli Stati Uniti a partire dal 2003, la Ghiath Smart Patrol può essere vista come “l’arma finale” per combattere il crimine grazie a una dotazione tecnologica di ultima generazione nella quale sono presenti ben otto telecamere di sorveglianza, un sistema di riconoscimento delle targhe e dei volti sul tettuccio e, addirittura, un drone volante per i pattugliamenti più difficili.

Per quanto riguarda il motore, la W Motors non ha specificato granchè della scheda tecnica della Ghiath Smart Patrol: molto probabilmente il suo equipaggiamento è strettamente derivato da quello della Nissan Armada che abbiamo già nominato, contraddistinto quindi da un motore otto cilindri a V e trazione integrale capace di erogare la bellezza di 400 cavalli e 560 Nm di coppia massima. Il bello di questo modello è che il SUV della Polizia di Dubai arriverà presto anche in versione civile, con prestazioni molto simili a quelle dell’originale ma con diverse possibilità in più in termini di personalizzazione. Sarete tra i primi a staccare l’assegno?