Giugiaro all’opera sulla Hyundai Pony Coupé Concept, progetto mai concluso del 1974

Il celebre Giorgetto Giugiaro collaborerà di nuovo con Hyundai per portare a termine il progetto della Pony Coupé Concept, in arrivo per la primavera del 2023

Un mito del passato sta per tornare tra noi e a vedere, finalmente, la luce: le “operazioni nostalgia” di Hyundai potranno contare presto su un altro progetto al fianco dell’RN22e e della N Vision 74 presentate la scorsa estate, che in realtà era cominciato proprio nel 1974 ma che successivamente non ebbe alcuno sbocco concreto nella produzione di serie.

Si tratta della ben conosciuta Pony Coupé Concept, disegnata dal nostro Giorgetto Giugiaro che, insieme al figlio Fabrizio fondatore della GFG Style, è stato recentemente contattato proprio da Hyundai in modo tale da riportarla in vita come restomod moderno ma, allo stesso tempo, fedele al concetto originale. Una vettura molto importante per il marchio coreano perchè, a suo tempo, in grado di anticipare alcuni elementi stilistici capaci di influenzare tutte le successive vetture commerciali prodotte in Corea.

“Siamo entusiasti di collaborare con Giorgetto e Fabrizio: si tratta di un’iniziativa che ha un valore storico e rappresenta uno scambio interculturale che potrebbe aprire la strada a ulteriori collaborazioni in futuro“, ha commentato Luc Donckerwolke, vicepresidente di Hyundai. Questa, invece, la risposta di Giorgetto Giugiaro sul progetto: “Ho disegnato la Hyundai Pony quando ero ancora un giovane designer all’inizio della mia carriera. Mi sentivo molto orgoglioso di essere stato incaricato di creare un veicolo per un’azienda e un Paese che stavano per lanciare la sfida a un mercato globale ferocemente competitivo. Ora sono profondamente onorato che Hyundai mi abbia chiesto di ricostruirlo per i posteri, per celebrare l’heritage del brand“.