Global Safe protagonista nel settore del brokeraggio assicurativo è stato nominato primo Top Partners Italia

Infomotori.com dopo aver lanciato Top Dealers Italia, con cui ha selezionato una rosa di circa cento concessionari di eccellenza, propone ora Top Partners Italia, con cui intende valorizzare società di servizi e beni a forte valore aggiunto per gli stessi Concessionari Auto, al fine di creare un network virtuoso. Global Safe è la prima società che può pregiarsi di questo nuovo riconoscimento. Abbiamo intervistato i due amministratori Armando Balsano e Andrea Cantamessa trovando conferma che l'area assicurativa è la più profittevole e meno ottimizzata da molti concessionari

Global Safe Insurance Broker è un nome molto noto ed apprezzato da sempre più concessionari auto ai quali fornisce servizi mirati ed esclusivi grazie anche al legame con il Gruppo AON, del quale fa parte, che le consente di essere una delle protagoniste in Italia nella gestione dei rischi e nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa. Dietro ogni grande idea o impresa troviamo uomini e passioni. A questa regola non sfugge neppure Global Safe che deve il suo successo al suo team di uomini e donne capitanati dai due Amministratori Armando Balsano e Andrea Cantamessa, che abbiamo avuto il piacere di intervistare.

Che l’uomo sia il pilastro di ogni successo è ormai assodato, per questo la formazione assume un ruolo fondamentale in ambito di crescita personale e professionale, utile in un mondo sempre più complesso ed articolato. Per Global Safe la formazione è da sempre un pilastro dell’attività tanto che la rete commerciale è composta da consulenti/trainer che affiancano i propri dealer durante tutto il rapporto di collaborazione, creando veri e propri casi di successo.

Io stesso ho potuto verificare di persona il loro approccio durante un affiancamento con Giovanni Bernardo, responsabile commerciale di Global Safe, condividendo con lui alcuni incontri con Top Dealers più rappresentativi dell’Emilia Romagna e del Veneto. Mi sono sorpreso di come il loro approccio fosse molto pragmatico e incisivo basato su case history di successo e un importante focus sulla necessità di motivare sia i vertici aziendali soprattuttosia i venditori che vanno da un lato formati e dall’altro incentivati a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.

La storia: breve quanto intensa e vincente

Il curriculum professionale di Armando Balsano e Andrea Cantamessa è decisamente legato all’automotive con esperienze di successo e percorsi pionieristici e innovativi. Global Safe ha radici profonde, che le hanno permesso di ottenere fin da subito grandi risultati permettendole di essere corteggiata e successivamente acquisita dalla più grande compagnia mondiale del settore: AON. Merita ricordare che AON plc è quotata alla Borsa di New York, è presente in oltre 120 Paesi con 50.000 dipendenti, ha un fatturato consolidato di oltre 11,6 miliardi di dollari capitalizzando, a fine luglio, la bellezza di più di 47 miliardi di dollari (il doppio, circa, di Generali e otto volte Unipol Sai che certo non

sono player minori).

Global Safe nasce nel 2008 per volontà del gruppo Lenzi Paolo Broker Assicurazioni, per la distribuzione di polizze assicurative taylor made attraverso una rete di

concessionarie convenzionate. Successivamente in Global Safe è confluita Protego, società anch’essa operante nel settore assicurativo, con una marcata esperienza nel mercato dell’auto portata appunto dai due attuali Amministratori Armando Balsano e Andrea Cantamessa.

Global Safe incontra AON

Dal novembre del 2017 tutto il Gruppo Lenzi Broker, quindi anche Global Safe, è entrato a far parte del già citato Gruppo AON. L’operazione si è inserita in una consolidata strategia di crescita di AON nel mercato italiano, attraverso acquisizioni di società leader sui territori di riferimento, che, operando all’interno del suo network internazionale, ampliano le proprie competenze e i servizi ai clienti, in una logica di partnership e di sviluppo.

Da sempre attenta all’innovazione, AON è presente in Italia in 22 città e si avvale di oltre 1.300 dipendenti: questi dati la rendono leader del brokeraggio non solo a livello mondiale ma anche nazionale.

La formula vincente di Global Safe

Ad Armando Balsano abbiamo chiesto quale sia il segreto che ha portato Global Safe ad essere fra uno dei leader indiscussi del settore. La risposta è stata molto chiara e diretta: “Selezioniamo le migliori Compagnie di Assicurazione in grado di offrire condizioni esclusive e garantire collaborazioni continuative. Infatti i rapporti che abbiamo in corso, sono in essere da anni e garantiscono a tutti i soggetti coinvolti reciproche soddisfazioni. Il nostro è un percorso a doppia via che vede da un lato i dealer auto convenzionati e

dall’altro i clienti finali che mentre acquistano la loro nuova auto hanno la possibilità di proteggerla senza pensieri.

Il primo passo per noi è quello di capire le esigenze di entrambi: il bisogno di chiarezza e affidabilità di coloro che decidono di proteggere la nuova auto, e le esigenze del dealer

che ricerca nuove opportunità per adattarsi ad un mercato in continua evoluzione in termini di obiettivi, marginalità e aspettative dei clienti finali.”

Non solo polizze

Armando Balsano ci ha evidenziato che “Il nostro lavoro non si esaurisce con la stipula delle polizze ma prosegue con la manutenzione del programma assicurativo per adeguarlo ai mutamenti del mercato. Per questo abbiamo creato un servizio di assistenza puntuale e preciso al cliente, una gestione interna dei sinistri, un supporto presente e capillare dei consulenti Global Safe ed una serie di veri e propri strumenti che consentono ai dealer di lavorare al meglio e ai clienti di avere un unico referente sempre disponibile. Un dialogo doppio e continuo che traccia un filo diretto e dà valore all’impegno che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro.”

La missione e visione aziendale

Ad Andrea Cantamessa abbiamo chiesto di sintetizzarci la loro missione aziendale. Ecco la risposta: “Ci impegniamo ogni giorno nello sviluppo della nostra rete e nella fornitura di servizi assicurativi sempre più validi. I nostri obiettivi principali sono la costruzione di un business remunerativo per la nostra rete di concessionarie convenzionate e la

soddisfazione delle esigenze dei clienti finali. I nostri servizi, infatti, si rivolgono sia alle nostre concessionarie – a cui offriamo formazione e affiancamento continuo – sia ai veri e

propri fruitori dei servizi che beneficiano della protezione delle polizze.”

Armando Balsano ha voluto aggiungere il ruolo strategico dei valori dicendoci che “Affidabilità, efficienza e supporto sono i pilastri della nostra filosofia aziendale”. Il successo nasce da una visione che entrambi hanno voluto sintetizzarci con questa frase: “essere un’azienda in grado di produrre risultati di eccellenza e di lunga durata per le nostre concessionarie convenzionate e i clienti finali, attraverso una rete di collaboratori commerciali il cui valore determina il nostro vantaggio competitivo.

Formazione, first!

La formazione resta il vostro il cavallo di battaglia preferito? “Assolutamente si!, rispondono all’unisono, ““tanto che ciò che maggiormente ci distingue e ci permette di fare la differenza è proprio la Global Academy, con lezioni fisiche ed on line attraverso cui formiamo e aggiorniamo le nostre concessionarie ed i loro collaboratori, offrendo loro la possibilità di approfondire tematiche strategiche per il loro specifico business. Attraverso la Global Academy forniamo strumenti indispensabili per la vista professionale e personale dei venditori delle nostre concessionarie che ricevono così un boost formativo, utile anche in altri ambiti professionali oltre a quello assicurativo.

Il 2020 per GlobalSafe…

GlobalSafe negli ultimi anni ha avuto una crescita a doppia cifra ed anche il 2020 non doveva sfuggire alla regola grazie anche ai potenziamenti di nostri programmi assicurativi e delle nostre risorse umane. Non ci siamo mai fermati e, nonostante il lockdown, abbiamo aiutato concretamente le nostre concessionarie offrendo loro un concreto supporto per potenziare tutta l’attività del rinnovo delle polizze in scadenza che ha consentito loro di generare benevoli ricavi anche durante il periodo di chiusura. GlobalSafe, nei casi di impossibilità del Dealer, si è sostituita alla concessionaria in questo servizio lavorando per suo conto ma riconoscendo ugualmente le commissioni previste.

Confidiamo che gli ultimi mesi del 2020 si attestino ai livello dello scorso anno, motivo per noi di soddisfazione e base di lancio per ulteriori rafforzamenti.

…ed il 2020 per il mercato automotive

Non potevamo chiudere il nostro incontro senza chiedere una previsione per il 2020 per il comparto automotive e l’incidenza che avranno gli incentivi sulla ripresa. Armando Balsano e Andrea Cantamessa si sono mostrati ottimisti, pur rimarcando la necessità di rafforzare ulteriormente la digitalizzazione e rivedere fortemente l’attività. L’orientamento per il futuro sarà sempre più indirizzato ai servizi attualmente ancora troppo poco sfruttati come strumento di remunerazione che dovranno necessariamente diventare i protagonisti nel futuro processo di vendita dell’auto.

Benvenuta Global Safe nel Top Partners Italia!

Benvenuta a Global Safe nei Top Partners Italia. Confidiamo presto di presentarvi la seconda realtà selezionata.

AON è la più importante realtà di intermediazione assicurativa a livello internazionale, in grado di garantirci un supporto strategico, soprattutto, in ottica di consolidamento delle collaborazioni assicurative in essere e di sviluppo di nuovi rapporti al fine di poter continuare ad avere un’offerta sempre innovativa e di elevata qualità. Global Safe, dal 2008 ad oggi, è cresciuta costantemente, non solo in termini di ricavi, ma anche e soprattutto in termini di esperienza e di standing nel suo settore. Sono sicuro che la professionalità e l’entusiasmo che ci metteremo tutti, ci permetteranno di consolidare l’attuale leadership e di raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati

Andrea Cantamessa

Amministratore Global Safe Insurance Broker Srl

Si tratta dell’unione di due realtà diverse, ma fortemente complementari: da un lato l’esperienza del broker numero uno al mondo in campo assicurativo, dall’altro una forte

specializzazione in ambito automotive tesa alla massimizzazione dei risultati dei nostri numerosi partners. Questa operazione rappresenta un’opportunità di sviluppo irripetibile nel settore, con ricadute positive per tutti gli stakeholder. AON e Global Safe mettono a fattor comune il proprio patrimonio di know how, esperienze e capacità di innovazione, al servizio di una clientela alla continua ricerca di partner che siano al loro fianco nello sviluppo del business

Armando Balsano

Amministratore Global Safe Insurance Broker Srl

Andrea Cantamessa Amministratore

Laureato in Economia e Commercio nel 1999, inizia il suo percorso professionale come Key Account in Fiat Auto fino al 2004 quando diviene Direttore Commerciale di

Auto Project Marketing, realtà specializzata nel settore della gestione delle garanzie su guasto meccanico. Dal 2006 decide di inseguire il suo sogno imprenditoriale e, insieme ad Armando Balsano e ad altri due soci, fonda Easy Drive. Dal 2010 lascia le redini e la proprietà della sua prima start up per impegnarsi a tempo pieno nel settore assicurativo dell’automotive. Fonda, insieme ad Armando Balsano, Protego Srl che dal 2012 entra a far parte di Global Safe.

Armando Balsano

Possiamo dire che l’attinenza al settore automotive, inizia professionalmente come responsabile del post vendita della PIAGGIO SPA, ruolo che lo porta a ricoprire incarichi importanti fino alla fine degli anni 90. Successivamente hanno inizio esperienze nel settore della gestione del guasto meccanico che passano nel progetto imprenditoriale di Auto Project Marketing e sfociano nel 2006 nel progetto Easy Drive insieme ad Andrea Cantamessa e altri due soci. Esperto commerciale e con buone doti formative, amante del settore automotive e del settore assicurativo, insieme ad Andrea Cantamessa fonda Protego srl che dal 2012 entra a far parte di Global safe.