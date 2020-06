Goodwood Festival of Speed: in arrivo anche l’edizione americana

La sede prescelta per la versione americana del Goodwood Festival of Speed sarebbe quella del circuito M1 Concourse a Pontiac, nel Michigan, pista che misura 2,4 km e che dispone di più di 250 garage privati

Amanti delle competizioni, ci stiamo rivolgendo propio a voi. Abbiamo una buona notizia, il Goodwood Festival of Speed si terrà, non solo in Inghilterra, ma anche negli Stati Uniti.

Goodwood Festival of Speed: nuova casa negli States?

Il Goodwood Festival of Speed è tra i tanti appuntamenti motoristici che sono stati cancellati a causa del coronavirus, ma resta un appuntamento di grande interesse per gli appassionati di motori in primis, ma anche per le case produttrici stese. L’evento ha visto aumentare alle stelle la sua popolarità e ora in molti lo paragonano a una sorta di salone, ma più dinamico rispetto alle solite kermesse. L’idea, ora, è quella di replicare l’evento negli Stati Uniti, magari nell’autunno del 2021.

La sede prescelta sarebbe quella del circuito M1 Concourse a Pontiac, nel Michigan, pista che misura 2,4 km e che dispone di più di 250 garage privati. “L’American Festival of Speed non sarà uno spettacolo statico perché avremo delle dimostrazioni con le auto. Daremo ai produttori anche la possibilità di fare una giornata di prove“, ha detto il CEO di Pontiac Motorsports Exposition, Tim Hartg.