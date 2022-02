Gordon Murray T.33, la nuova supercar da 607 CV

La Gordon Murray T.33 ha un motore Cosworth V12 da 3,9 litri aspirato in grado di erogare una potenza massima di 607 cavalli, derivato da quello della T.50, ma rispetto alla sorella maggiore viene proposta a un prezzo di "solo" 1,65 milioni di euro, tasse escluse

Si chiama T.33 la nuova supercar firmata Gordon Murray Automotive. La vettura è la sorella minore della T.50 con cui condivide l’indole sportiva ma che viene proposta a un prezzo decisamente inferiore anche se non proprio alla portata di tutti. Scopriamola insieme.

Gordon Murray T.33: le caratteristiche

La Gordon Murray T.33 è una sorta di entry level della casa automobilistica ma i numeri sono di tuto rispetto. La vettura è spinta da un motore Cosworth V12 da 3,9 litri aspirato derivato da quello della T.50 ed è in grado di erogare una potenza massima di 607 cavalli a 10.500 giri al minuto e una coppia massima di 451 Nm a 9.500 giri (il 75% della coppia massima è disponibile già a partire da 2.500 giri/minuto e il 90% rimane tra i 4.500 e i 10.500 giri). La trazione invece è posteriore ed è gestita da un differenziale a slittamento limitato.

Il cambio di serie Xtrac è manuale a sei marce. Come optional viene proposto il cambio sequenziale Instantaneous Gear Shift con comandi al volante. Tra le caratteristiche della Gordon Murray T.33 c’è il fatto che il gruppo motore e il cambio svolgono una funzione semi-portante. A essi, infatti, sono ancorati i braccetti della sospensione posteriore (di tipo a quadrilateri sovrapposti con braccetto supplementare per il controllo della convergenza). I freni sono fermasti Brembo e sono composti da dischi carboceramici e pinze monolitiche a sei pistoncini davanti e quattro pistoncini dietro. Gli pneumatici sono Michelin Pilot Sport 4s di misura 235/35 R19 davanti e 295/30 R20 al posteriore.

L’auto è lunga 4,40 metri di lunghezza e ha un design ispirato alle auto sportive degli anni 60 con linee filanti, per certo versi classiche ma per questo intramontabili. L’occhio cade subito sull’air-scope sopra al tetto, che serve per portare aria in pressione al motore (a cui è attaccato) per creare l’effetto ram air per avere qualche cavallo in più nel momento di massima accelerazione. Il motore è a vista e ha un grande effetto scenico. Gli interni si differenziano notevolmente da quelli della Gordon Murray T.33 si differenziano notevolmente da quelli della T.50: i posti sono due anzichè tre e gli schermi touch che ormai spopolano su ogni vettura sono state preferite soluzioni analogiche e dirotte all’osso anche per risparmiare sul peso complessivo. Non manca tuttavia, un discreto pacchetto elettronica dotato di sistema Android Auto e Apple Carplay di serie. La T.33 ha tre vani bagagli per una capacità totale di 280 litri, non pochi per questo tipo di vettura.

Gordon Murray T.33: quanto costa

La Gordon Murray T.33 viene proposta a un prezzo di listino di 1,65 milioni di euro, tasse escluse. Non pochi, ma sempre meno dai 2,5 milioni di euro che occorrono per la T.50, senza dimenticare che anche questo esemplare verrà prodotto in soli 100 esemplari.