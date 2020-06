Gran Turismo 7: annunciato il nuovo capitolo su PlayStation 5

Il successore di Gran Turismo Sport ha un nome: si chiamerà Gran Turismo 7 e sarà un'esclusiva PlayStation 5, in arrivo alla fine del 2020

Nei giorni scorsi è arrivato finalmente l’annuncio che tutti gli appassionati di videogiochi stavano aspettando: Sony ha presentato la PlayStation 5, console di nuova generazione che presumibilmente verso la fine del 2020 arriverà sugli scaffali e lotterà ad armi pari con la rivale Xbox Series X.

Siamo di fronte a un prodotto di altissimo livello, decisamente più performante dell’attuale PS4 e con un design completamente rinnovato, allo stesso modo dei suoi nuovi giochi… tra i quali sarà presente il nuovo capitolo della serie Gran Turismo. Il simulatore realizzato da Kazunori Yamauchi e dalla casa produttrice Polyphony Digital ha raggiunto la sua settima iterazione e, con il nome di Gran Turismo 7, accompagnerà il lancio della nuova console Sony.

Per l’occasione è stato realizzato un video trailer dedicato che trovate qua in fondo al termine dell’articolo: gli appassionati di simulazione di guida troveranno in GT7 un titolo dalla grafica ultra-realistica di ultima generazione e con un parco vetture davvero ampio, nel quale troveranno spazio diverse vetture realizzate con licenza ufficiale come è accaduto con l’attuale Gran Turismo Sport. Qualche esempio? La Porsche 917 e la Mazda RX-Vision GT3… da ammirare in tutta la loro bellezza mentre sfrecciano in pista nel video qua sotto!