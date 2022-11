Gran Turismo 7: con l’update del 25° anniversario si possono vendere le auto!

Sono in arrivo importanti novità per Gran Turismo 7: il celebre videogioco di corse disponibile su PlayStation 5 celebra la settimana del 25° anniversario della serie fondata da Kazunori Yamauchi introducendo nell’aggiornamento 1.26 una funzionalità particolarmente richiesta e attesa dagli appassionati, quella che permette di vendere le proprie auto all’interno della modalità principale di gioco. L’unico requisito? Quello di aver completato tutte le sfide del GT Café, le quali riguardano specifiche auto e richiedono di ottenere determinati piazzamenti per procedere con la campagna.

L’update 1.26, inoltre, dà il benvenuto ad altre tre vetture che vanno ad aggiungersi al già folto garage di GT7, vale a dire la BMW M2 Competition ’18, la Ford Sierra RS 500 Cosworth ’87 e la Nissan Silvia K’s Aero (S14) ’96. Insieme trovano posto la Red Bull X2019 in versione 25th Anniversary, l’inedito circuito Michelin Raceway Road Atlanta (lungo più di 4 km) e i due panorami “Illuminations” e “Road Atlanta” per la modalità Foto.

There's plenty to celebrate in our November update 🎉

How will you mark Gran Turismo's 25th Anniversary?#GT7 pic.twitter.com/GcoKpFZhgL

— Gran Turismo (@thegranturismo) November 23, 2022