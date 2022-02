Gran Turismo 7: il video di gameplay ufficiale prima del lancio

Il prossimo 4 marzo 2022 la saga Gran Turismo darà il benvenuto al nuovo capitolo, disponibile sia per PS4 che per PS5

Meno di trenta giorni: l’attesa per il nuovo capitolo della saga Gran Turismo, GT7, sta finalmente per terminare. Il 4 marzo 2022, infatti, l’ultima iterazione del capolavoro videoludico di corse firmato Kazunori Yamauchi raggiungerà gli scaffali di tutto il mondo in due edizioni ben distinte, chiamate rispettivamente 25th Anniversary Edition e Digital Deluxe Edition ed entrambe disponibili sia sulla vecchia PS4 che sull’attuale PlayStation 5.

Le novità portate in dote da questo capitolo sono veramente tante: a disposizione dei giocatori ci saranno ben 97 circuiti e circa 400 automobili, modificabili a livello meccanico e personalizzabili anche in fatto di estetica. Tra le modalità di gioco spicca sicuramente l’immancabile “giocatore singolo” con le patenti e i vari campionati, ma anche un multiplayer apprezzabile sia in locale (con schermo condiviso) che online.

Dal punto di vista della fisica di gioco, Polyphony Digital ha rifinito l’handling delle vetture e il sistema simulativo anche delle condizioni atmosferiche, le quali andranno a influenzare le gare con tanto di meteo dinamico che prevede addirittura l’asciugarsi dell’asfalto dopo un acquazzone oppure la formazione di pozzanghere a causa di uno scroscio di pioggia improvviso.

Molto interessante l’implementazione del force feedback direttamente sul controller della PlayStation 5, il quale sarà in grado di replicare in maniera fedele l’aderenza con la pista, le sue asperità e il passaggio – per esempio – sull’erba oppure nella ghiaia. Per un assaggio di quello che sarà disponibile al lancio, ecco qua sotto il primo video di gameplay ufficiale della durata di mezz’ora. Vi ricordiamo che Gran Turismo 7 è attualmente in pre-order per PS4 (a 69,99 Euro) e per PS5 (79,99 Euro), mentre dal 4 marzo sarà acquistabile a 99,99 Euro nel caso si preferisse la versione più completa 25th Anniversary Edition.