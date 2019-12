Gran Turismo Sport: 7 nuove auto e Laguna Seca

Giusto in tempo per Natale il team Polyphony Digital ha rilasciato l'aggiornamento 1.53 per Gran Turismo Sport, che introduce 7 nuove auto e il circuito di Laguna Seca

Natale è ormai alle porte e anche le software house stanno pensando come premiare i propri gamers con qualche succulento regalo per impreziosire il loro simulatore del momento: è il caso di Polyphony Digital, storico team comandato da Kazunori Yamauchi che, giusto in tempo per le feste, ha deciso di rilasciare un nuovo aggiornamento per il suo prodotto di punta, Gran Turismo Sport. L’update, giunto alla versione 1.53, introduce sette nuove auto da corsa, il famoso circuito americano di Laguna Seca e sette inediti eventi per la GT League.

GRAN TURISMO SPORT: LE NUOVE VETTURE

Dopo l’aggiornamento di novembre che ha portato alcune vetture storiche come la Mazda RX-7 e la sfida a tempo in cui i simracers di tutto il mondo hanno potuto sfidare il sei volte Campione del Mondo di F1 Lewis Hamilton, Gran Turismo Sport accoglie altre sette auto nel suo garage virtuale. La più importante è la Ford GT ’17, seguita dalla Porsche 911 Carrera RS Club Sport (993) del 1995, dalla Toyota Crown Athlete G ’13, dalla mitica Volkswagen Golf I GTI ’83 e da tre Safety Car: la Toyota Crown Athlete G, la Renault Sport Mégane R.S. e, dulcis in fundo, la Dodge Charger SRT Hellcat.

GRAN TURISMO SPORT: FINALMENTE LAGUNA SECA!

Tempo fa era stato il turno di Spa-Francorchamps, oggi invece tocca a Laguna Seca mettersi in bella mostra su Gran Turismo Sport! Il WeatherTech Raceway di Laguna Seca è un circuito situato a 100 km a sud di San Jose, in California settentrionale, nel cuore della Silicon Valley: è molto tecnico, fatto di curve a bassa e media velocità, ed essendo circondato dal deserto, la sabbia che a volte viene trasportata dal vento sul suo asfalto può compromettere l’aderenza delle auto.

I piloti devono tenere costantemente la velocità sotto controllo perché qualsiasi errore può causare uscite di pista o incidenti. I suoi cambi di quota, che seguono la conformazione del territorio circostante, rendono ancora più avvincente la sfida proposta sui suoi 3.602 metri. Famosissimo è il “catatappi”, una curva di 15 metri in discesa in cui tutti i tifosi di Valentino Rossi ricorderanno benissimo il sorpasso effettuato nel 2008 ai danni di Casey Stoner.

GRAN TURISMO SPORT: LA CARRIERA DIVENTA PIU’ CORPOSA

Oltre ai contenuti già presentati, l’aggiornamento 1.53 di Gran Turismo Sport impreziosirà ulteriormente la modalità GT League, vale a dire la carriera single-player che ogni pilota può effettuare mettendosi in gioco in sfide gradualmente sempre più difficili. Nel Campionato principianti sono stati aggiunti due round alla serie “Tradizione Z”, seguiti da altre due novità ciascuno nel Campionato Super Formula e in quello chiamato “Sfida motore centrale”. Per le gare di durata, invece, è previsto un inedito round alla “Gara di durata prototipi Gr.1″. Quello che ci voleva per rendere più vivaci le imminenti feste natalizie!