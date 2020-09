Grecale: il primo SUV compatto di Maserati

Maserati Grecale sarà più piccolo della Levante e dovrebbe arrivare sul mercato tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. Possibile che la Casa del Tridente decida di inserire nel catalogo anche delle versioni elettrificate

Si chiamerà Grecale, come il vento mediterraneo che soffia impetuoso da nord-est, il primo SUV compatto di Maserati. La vettura è stata annunciata a margine della presentazione della MC20 ed è già molto attesa.

Maserati Grecale: le caratteristiche

Dare alle auto i nomi dei venti più famosi al mondo è una tradizione in Maserati. Tutto iniziò nel 1963 con la leggendaria Mistral. Arrivarono poi Ghibli, Bora, Merak e Khamsin. Nel 2016, Levante, il primo SUV della storia Maserati. Oggi tocca a Grecale, il SUV di dimensioni compatto che è stato annunciato a margine della presentazione della MC20. Non sono molti i dettagli che sono stati svelati e questo non fa altro che aumentare la curiosità intorno alla vettura. Maserati Grecale sarà più piccolo della Levante e dovrebbe arrivare sul mercato tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Non si sa nulla, invece, sulle motorizzazioni, ma è molto probabile che la Casa del Tridente decida di inserire nel catalogo anche delle versioni elettrificate. Maserati ha annunciato il lancio di 16 modelli, di cui tre completamente nuovi entro il 2024 per coprire il 90% del mercato della casa del Tridente. Nel 2025 i SUV rappresenteranno il 70% delle vetture vendute da Maserati (il 40% in più del 2019), mentre le berline sportive saranno il 15%, le sport car il 5%.