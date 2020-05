Green Pea: il progetto su base Eataly dedicato alla mobilità elettrica

Green Pea è nato a Torino per volere di Oscar Farinetti, già fondatore di Eataly e Unieuro. L'edificio ha un'estensione di 15.000 metri quadrati, distribuiti su cinque piani e al suo interno saranno esposti veicoli di ogni tipo purché siano eco friendly e soprattutto made in Italy

Si chiama Green Pea il nuovo spazio nato a Torino, dedicato alla mobilità elettrica, voluto da Oscar Farinetti, già fondatore di due catene di assoluto successo come Eataly (alimentazione) e di Unieuro (elettronica). Questo nuovo spazio sarà dedicato alla vendita di mezzi di trasporto made in Italy che sposino la filosofa della mobilità sostenibile.

Green Pea: dove comprare auto italiane ed ecologiche

L’idea di Oscar Farinetti è tutto sommato semplice: replicare con Green Pea lo schema già attuato con un altro progetto di successo Eataly. L’edificio ha un’estensione di 15.000 metri quadrati, distribuiti su cinque piani e al suo interno saranno esposti veicoli di ogni tipo purché siano eco friendly e soprattutto made in Italy. Un corner vero riservato ai veicoli del Gruppo FCA, a partire dalla Fiat 500 elettrica fino alla gamma Jeep ibrida, passando per le vetture a metano. Inoltre, tutti coloro che si recheranno Green Pea a bordo di un’automobile o in sella a una moto elettrica potranno caricare il proprio mezzo in una delle 26 colonnine installate da Enel X.

A raccontare la genesi del progetto è stato lo stesso Farinetti: “Sei anni fa, uscendo da Eataly New York, ho visto in un negozio un abito con un cartello che ne sottolineava i tessuti rispettosi dell’ambiente e ho pensato che fosse un’idea geniale Green Pea si occupa solo di eco-mobilità, ma con una visione che si allarga a molti settori produttivi. I consumatori sono ancora scettici per l’autonomia e i costi della mobilità elettrica, ma lo sviluppo di questo settore è sempre maggiore. L’auto elettrica può e deve diventare uno status symbol, come nei Paesi del Nord, dove fare la raccolta differenziata o guidare un veicolo elettrico con una forte motivazione etica è figo“.