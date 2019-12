Gruppo Autotorino si conferma primo dealer automotive italiano

Gruppo Autotorino, nel 2019, ha registrato un fatturato di 1.220 milioni di euro e 51.500 vetture vendute, confermandosi il primo dealer automotive italiano

Con una proiezione di fatturato di 1.220 milioni di euro e di 51.500 vetture vendute (di cui 29.100 nuove e 22.400 usate) il Gruppo Autotorino si appresta a chiudere il 2019 come primo dealer automotive in Italia. L’azienda vanta 52 sedi sparse in cinque regioni: Piemonte (4), Lombardia (30), Emilia-Romagna (7), Friuli-Venezia Giulia (7) e Veneto (4).

Gruppo Autotorino: un successo confermato dai numeri

Il 2019 è stato di ulteriore consolidamento sul mercato per Gruppo Autotorino grazie alla fusione, divenuta operativa a settembre, con la friulana Autostar, che contava già su 11 sedi e 400 collaboratori e al rafforzamento anche sul territorio emiliano con l’acquisizione delle tre filiali Mercedes-Benz ex Neacar di Parma e Reggio Emilia e in Lombardia con l’apertura della seconda filiale di Bergamo. Un risultato straordinario che Plinio Vanini, Presidente del Gruppo, ha commentato così: “Abbiamo raggiunto questi traguardi crescendo passo dopo passo, consapevoli che ogni giorno è un nuovo punto di partenza, con condizioni sempre nuove che dobbiamo essere capaci di osservare ed interpretare come attori di un mondo che cambia con le sue complessità, in uno scenario in continua evoluzione strutturale sempre più veloce. Le persone, con le loro intelligenze e qualità, le tecnologie e la potenzialità di trovare nuove formule di servizio sono i punti di forza che ci hanno fatto crescere e continueranno a fare la differenza“. “Al di là delle scelte commerciali che certamente hanno giocato un ruolo fondamentale nel buon esito di questo anno, i risultati ottenuti nel 2019 premiano il consolidato modello di relazione con il cliente, il portafoglio brand del gruppo e il fantastico lavoro delle persone, vera anima dell’azienda – ha aggiunto Stefano Martinalli, direttore generale del Gruppo -. Nel 2020 andremo a definire un nuovo e aggiornato modello per stare sul mercato nella delicata fase di transizione tecnologica che è in atto. I pilastri di riferimento saranno il cliente, le persone che lavorano nel Gruppo Autotorino, la relazione con i nostri fornitori, con i territori e con le comunità in cui operiamo“.