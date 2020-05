Gruppo Carmeli vende auto in tutta Italia con i Carmeli Point per la consegna

Abbiamo parlato con Davide Baruffi, Automotive Digital Manager nel Gruppo Carmeli da quasi 6 anni, e quindi uno dei principali artefici della rivoluzione digitale di questa dinamica Concessionaria Auto Renault, Dacia e Nissan focalizzata su Brescia e Bergamo ma sempre più attiva in tutta Italia con la sezione Outlet Multimarca con auto Km0 e usate. Non è certo frutto del caso se sia stata nominata da Infomotori Top Dealers Italia già nel 2017!

“A distanza conviene quattro volte”, sintetizza la nuova filosofia distributiva che il Coronavirus ha brutalmente accelerato. Grazie a una lunga esperienza nell’acquisto a

distanza e una precisa attenzione alle novità che il settore offre, Gruppo Carmeli da tempo offre la possibilità dell’acquisto online, offrendo nell’ultimo periodo anche la consegna a domicilio.

È tra i primi Concessionari d’Italia a proporre la completa digitalizzazione e dematerializzazione di tutte le fasi del processo di acquisto, per ridurre le tempistiche, rispettare l’ambiente e rispondere in modo più efficace ai clienti, ormai abituati in molti settori ad operare in questo modo. Il processo di acquisto di un’auto è decisamente cambiato e il Gruppo Carmeli lo dimostra forte della sua lunga storia e di una vendita annuale di ben 15.000 auto fra nuove, km zero e usate.

Il jolly dei Carmeli Point

Fra i plus del Gruppo Carmeli – ci ricorda Davide Baruffi – troviamo la consegna a domicilio con il jolly dei Carmeli Point che rappresentano una rete distributiva sparsa per l’Italia per consentire ai clienti di scegliere se andare nelle sedi lombarde o farsi recapitare la vettura in un punto vicino a casa, dove possono essere anche portate prima la loro eventuale vettura affinché sia correttamente stimata. Una soluzione semplice quanto rivoluzionaria, poiché consente a Carmeli di essere operativo in tutta Italia con dei punti di distribuzione dove il Cliente può restare in contatto con l’azienda. Ogni consegna presso le sedi del Gruppo, inoltre, è accompagnata da una procedura di igienizzazione attraverso prodotti all’avanguardia e dotati di Presidio Medico Chirurgico.

A supporto della clientela, Gruppo Carmeli offre anche i test-drive virtuali, utili per chi è impossibilitato nel visitare una delle loro 5 sedi (presto 7) ma vuole scoprire nel dettaglio la sua prossima auto. Uno staff preparato e qualificato è a disposizione, infatti, tramite videochiamate, attraverso cui può mostrare ogni singolo aspetto della vettura richiesta e rispondere in diretta ad ogni domanda.

Reputazione abbagliante

Per vendere on line bisogna avere una “reputazione abbagliante” e proprio sulla qualità del servizio ed il lavoro maniacale circa l’esperienza di acquisto si attribuisce la fortuna di Amazon che oggi significa vendite sicure, comode e conveniente con spedizioni gratuite con Prime e la certezza di resi e restituzioni velocissime. Il ranking di serietà è basilare per vendere un libro e figuriamoci per un’auto!

Ecco quindi che il Gruppo Carmeli vanta la miglior Reputazione Digitale in Italia per l’Automotive, con oltre 10.000 recensioni positive sui principali portali del settore come

Autoscout24 (4,8 su 5), Facebook con uno splendido 5,0 e su Google con una media di 4,9 (sempre su 5). Anche questa volta Infomotori ha scelto una Concessionaria davvero Top Dealers Italia!

Punti di forza a partire dal “Soddisfatto o Rimborsato”

Altri punti di forza sono la permuta, che può avvenire sia fisicamente (grazie ai già ricordati Carmeli Point) ma anche in digitalmente, tramite una valutatore online e la successiva consulenza (anche in videocall per casi particolari), e soprattutto i finanziamenti su misura che consentono di trovare la formula più adatta alla propria necessità, inclusi tutti i servizi accessori quali assicurazione e assistenze.

Ma se siete davvero sfortunati che succede? Nessun problema: in caso di acquisto a distanza avete Garanzia e Soccorso stradale inclusi per 36 mesi e ciliegina finale avete la

formula “Soddisfatto o Rimborsato” che significa che se per qualsiasi motivo non fossi soddisfatto del tuo acquisto hai 14 giorni per restituirla senza impegno e ricevere il rimborso! La domanda sorge quindi spontanea e Davide Baruffi conferma che su oltre 15.000 auto vendute all’anno, i clienti che hanno richiesto il rimborso sono stati meno delle dita di una mano e per casi davvero particolari che Gruppo Carmeli ha subito accolto offrendo una soluzione adatta all’esigenza.

Ulteriore conferma di privilegiare i nostri Top Dealers Italia che trovate qui e che non pagano per il riconoscimento perchè i veri premi non si comprano mai…