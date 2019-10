Gruppo FCA e Groupe PSA creano un colosso da 9 milioni di auto?

L'unione di Gruppo FCA e Groupe PSA porterebbe alla creazione del quarto polo automobilistico mondiale per volumi di vendita

“In seguito alle recenti informazioni riportate dalla stampa su una possibile aggregazione aziendale fra Groupe PSA e FCA Group, Groupe PSA conferma che sono in corso alcune discussioni volte a creare uno dei principali gruppi automobilistici mondiali“. È questo il sintetico ma chiaro comunicato inviato dall’ufficio stampa di Groupe PSA in seguito ai rumors in merito a un possibile accordo con Gruppo FCA.

Gruppo FCA e Groupe PSA vicini alla fusione

Le voci su una possibile fusione tra Gruppo FCA e Groupe PSA per dare vita a un nuovo colosso dell’automobilismo si susseguono da diverse settimane. Ora, però, arriva un’apertura verso una soluzione concreta. Il comunicato che vi abbiamo riportato in apertura è sì molto stringato, ma tra le poche parole messe nero su bianco c’è tutto quello che serve sapere (per ora). “Sono in corso alcune discussioni volte a creare uno dei principali gruppi automobilistici mondiali“, infatti, non sa per nulla di dichiarazione di facciata, quanto piuttosto di una dichiarazione d’intenti per un futuro quantomeno prossimo.

L’accordo tra FCA e PSA porterebbe (il condizionale è d’obbligo) alla nascita di un gruppo automobilistico da 45 miliardi di euro, in grado di vendere quasi 9 milioni di auto e di piazzarsi al quarto posto nella classifica globale dei costruttori. Insieme, infatti, hanno fatto registrare un dato pari a 8,7 milioni di auto vendute, alle spalle solo di Volkswagen (10,8 milioni); Renault, Nissan e Mitsubishi (poco meno di 10,8) e Toyota (10,6).