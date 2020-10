Gruppo PSA: tutte le sedi avranno stazioni di ricarica per i dipendenti

L'iniziativa del Gruppo PSA prevede di aumentare le attuali 365 stazioni di ricarica fino a quota 500 in tutti gli stabilimenti, per permettere ai lavoratori di ricaricare il proprio veicolo durante le ore di lavoro

Il passaggio da vetture con motore endotermico a quelle provviste di powerunit elettrica sarà sempre più conveniente per i dipendenti del Gruppo PSA: il suo impegno nella lotta al riscaldamento globale lo porterà non solo a raggiungere gli obiettivi di emissioni di CO2 fissati dall’Unione Europea per il 2020, ma anche ad agevolare la vita dei propri lavoratori… sicuramente di quelli che hanno scelto di optare per la mobilità a zero emissioni dei veicoli elettrici.

Il Gruppo PSA, infatti, ha deciso di equipaggiare ogni suo stabilimento di stazioni di ricarica per le auto “green” dei suoi dipendenti, che quindi potranno ricaricare il loro veicolo durante i normali orari di lavoro. In questo momento le stazioni installate sono 365, ma l’obiettivo è arrivare presso a quota 500 nelle 49 sedi del Gruppo, dislocate in ben 12 Paesi in tutto il mondo, entro il 2021. Ognuna di esse consentirà ai lavoratori di sfruttare la potenza di ricarica a 7 kW, con prezzi paragonabili a quelli offerti dai provider pubblici esterni all’azienda.

Come annunciato nel comunicato stampa ufficiale, l’installazione e la gestione delle varie colonnine di ricarica saranno garantite dagli altri due partner che collaborano a questo progetto, vale a dire Izivia e Total EV. L’iniziativa, infine, si rivelerà utile anche per sostenere la progressiva conversione della produzione del Gruppo PSA, che attualmente ha presentato in Europa 15 modelli provvisti di tecnologie elettrificate a zero emissioni.