Gruppo Trivellato compie 100 anni: da sempre al fianco di Mercedes-Benz

Una storia di viaggi, passione e libertà: la realtà automotive del Gruppo Trivellato quest'anno segna i 100 anni di attività

Era il lontano 1922 quando Giuseppe Trivellato decise di aprire un garage per la riparazione di motocicli in quel di Vicenza: da allora la voglia di crescere, portare innovazione e costruire una grande azienda basata sui principi della passione e della libertà che sanno trasmettere i veicoli a motore non sono mai mancate e oggi, dopo una lunga storia di successi lunga tre generazioni, il Gruppo Trivellato raggiunge il traguardo dei 100 anni di attività.

Un risultato importantissimo frutto di un vero e proprio viaggio che ha avuto come filo conduttore l’automobile, simbolo di indipendenza per tantissimi appassionati. E’ negli anni Sessanta che arriva la grande svolta grazie all’inizio della partnership (rivelatasi fondamentale) con il marchio Mercedes-Benz che da sempre ha come obiettivi principali la qualità dei suoi prodotti, la professionalità dei suoi collaboratori, l’attenzione verso il cliente e la volontà di puntare all’eccellenza in ambito automotive.

Sotto la guida di Francesco prima e del figlio Luca successivamente, il Gruppo Trivellato ha iniziato un lungo percorso di crescita che oggi lo vede come attore principale in Italia per la Casa della Stella a Tre Punte, grazie alla sua presenza capillare sul territorio con la quale offre servizi sempre più efficienti e soluzioni orientate verso la massima soddisfazione del cliente. In questo contesto rientra anche l’evoluzione dell’automobile come strumento per promuovere la mobilità “green”, attraverso il quale portare avanti importanti iniziative per la tutela del nostro pianeta.

Dalla scelta di ridurre l’impatto ambientale delle sedi Trivellato in Italia agli interventi diretti per sostenere le comunità locali, il progetto “Trivellato per il territorio” ha l’intento di piantare un nuovo albero nelle zone devastate dal ciclone Vaia per ogni automobile venduta, al fine di risollevare le aree boschive dell’Altipiano dei Sette Comuni.

Questa iniziativa, inoltre, va ad affiancarsi a tutti gli altri progetti di sostegno della città di Vicenza che rientrano all’interno della “Fondazione Francesco Trivellato”, e che includono anche il mondo della musica (con il Vicenza Jazz Festival e la promozione dell’Orchestra del Teatro Olimpico e della Società del Quartetto di Vicenza), dello sport e della salute (con la fornitura di due Smart elettriche per le dialisi a domicilio effettuate dall’Ospedale di Vicenza). A conferma della sensibilità ambientale del Gruppo Trivellato vanno ricordati anche i due incontri per la promozione della mobilità elettrica promossi in collaborazione con www.andiamoelettrico.it

Festeggiare un centenario nel mondo dell’auto è un momento importante, ma per un concessionario è davvero un evento estremamente raro che andrà degnamente festeggiato dal Gruppo Trivellato.