Gruppo Volkswagen e Ford, alleanza globale per elettriche e commerciali

Volkswagen e Ford firmeranno a breve l’accordo finale per la collaborazione nell’ambito dell’elettrificazione e dei veicoli commerciali leggeri

L’emergenza coronavirus ha inflitto un colpo davvero duro per il comparto dell’automotive e i grandi gruppi stanno cercando di rimediare come possono ai danni fatti dal Covid-19. Volkswagen e Ford hanno deciso di intensificare la propria collaborazione soprattutto per quanto riguarda i veicoli elettrici e i veicoli commerciali leggeri, due comparti in netto sviluppo prima della pandemia.

Volkswagen e Ford, avanti insieme

I due colossi dell’automobile, Volkswagen e Ford, hanno formalizzato la loro collaborazione attraverso un comunicato in cui vengono chiariti i punti principali di questo patto. “Traguardo importante per l’alleanza globale Volkswagen-Ford: il Consiglio di Sorveglianza del Gruppo Volkswagen ha approvato ulteriori progetti nell’ambito della collaborazione con Ford Motor Company, annunciata l’anno scorso. Gli accordi definitivi saranno firmati a breve da entrambe le parti. La prima fase della collaborazione prevede la realizzazione di tre progetti nell’ambito dell’elettrificazione e dei veicoli commerciali leggeri. L’alleanza globale Volkswagen-Ford, che non comprende la partecipazione incrociata, dovrebbe generare efficienze annuali per entrambe le aziende – si legge -. In attesa di espletare le procedure formali, la proposta di accordo include i seguenti progetti: la piattaforma modulare MEB del Gruppo Volkswagen sarà utilizzata da Ford per un veicolo elettrico in Europa; un SUV medio sviluppato da Ford sarà adattato da Volkswagen veicoli commerciali per alcuni mercati selezionati. Saranno implementati due ulteriori progetti: Volkswagen Veicoli Commerciali sarà responsabile per lo sviluppo di un city van, mentre Ford supervisionerà la pianificazione di un veicolo nel segmento da una tonnellata. “Seguiranno altri progetti, oltre all’investimento in Argo AI, azienda specializzata in piattaforme per la guida autonoma. Attraverso la collaborazione, entrambi i costruttori prevedono di creare efficienze significative, derivanti dalla condivisione dei costi di sviluppo e dalle sinergie produttive”, conclude il comunicato.