GTA 5: lo storico capitolo Rockstar Games disponibile per PS5 e Xbox Series S/X

Il capitolo di maggior successo per l'azienda videoludica americana arriva sulle consolle next-gen, comprensivo di GTA Online e Story Mode

L’attesa è finita: chi ha acquistato nell’ultimo anno una consolle di ultima generazione come la PlayStation 5 o l’Xbox Series S/X potrà finalmente godersi in altissima definizione il mitico GTA 5, capitolo di grande successo creato da Rockstar Games. Il lancio next-gen dell’ultimo Grand Theft Auto (in attesa di GTA 6) comprende nel pacchetto la modalità multiplayer (GTA Online) e lo Story Mode, che invece vi permetterà di impersonare i tre personaggi principali nelle innumerevoli missioni della modalità single-player.

Il cambiamento più importante rispetto alla precedente versione di GTA 5, come potete immaginare, è rappresentato dal passaggio della resa visiva verso il 4K e i 60 frame per secondo e dal supporto al ray tracing e all’HDR. Grazie alla grande potenza di calcolo di PS5 e Xbox Series S/X, inoltre, anche l’esperienza di gioco ha ottenuto un significativo beneficio, diventando più fluida e reattiva grazie a tempi di caricamento sensibilmente più veloci.

Per quanto riguarda l’acquisto di GTA 5 per le consolle di ultima generazione, l’ultimo capitolo Rockstar Games è attualmente in offerta per tre mesi sia per i clienti Sony (con abbonamento PlayStation Plus) che per quelli Microsoft. Nel primo caso GTA 5: Story Mode è acquistabile al prezzo di 9,99 Euro con GTA Online gratuito, mentre nel secondo la modalità single-player costa 19,99 Euro a cui va aggiunta la componente online pari a 9,99 Euro.