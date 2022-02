GTA 6: Rockstar Games sta ufficialmente sviluppando il nuovo capitolo della saga

Ora è ufficiale: Rockstar Games, software house che ha trovato la sua fortuna curando la serie Grand Theft Auto, ha confermato di essere in lavorazione su GTA 6, nuovo capitolo della saga che ad oggi può contare su una fan-base tra le più corpose al mondo in ambito gaming. L’aver lanciato lo scorso autunno l’edizione “remastered” dei primi GTA, a quanto pare, non è stata una mossa sufficiente per tutti gli appassionati, i quali ora acclamano a gran voce il seguito di quel famosissimo GTA 5 che, dopo nove anni, ha venduto la bellezza di 155 milioni di copie.

Con un incasso complessivo di 6 miliardi e mezzo di dollari, Grand Theft Auto 5 è stato pubblicato sia su PC che su PlayStation 3/4 e Xbox 360/One, centrando al debutto il Guinness World Record dell’incasso di un miliardo di dollari più veloce del mondo… perchè ottenuto nel giro di soli tre giorni! Questo capitolo, il prossimo 15 marzo, sarà rilasciato anche sulle consolle next-gen (PS5 e Xbox Series X) con diversi miglioramenti alla grafica, che onoreranno al meglio l’ultima iterazione della piattaforma Online denominata “The Contract”.

Per quanto riguarda il prossimo GTA 6, l’annuncio ufficiale di Rockstar Games è stato pubblicato sia sulle piattaforme social che attraverso un comunicato sul sito dell’azienda americana: “Molti hanno chiesto a proposito di una new-entry nella serie Grand Theft Auto. Per ogni nuovo progetto, il nostro obiettivo è sempre quello di offrire di più di quanto fatto con il capitolo precedente. Siamo entusiasti di confermare che il prossimo episodio della saga è nella fase di sviluppo attivo“.

Many of you have been asking about a new entry in the Grand Theft Auto series.

With every new project, our goal is always to significantly move beyond what we've previously delivered. We're pleased to confirm that active development for the next entry in the series is underway.

— Rockstar Games (@RockstarGames) February 4, 2022