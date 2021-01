GTA 6: tutte le informazioni sul nuovo capitolo PS5

Il successore del gioco Rockstar più amato di sempre potrebbe avere una protagonista femminile e un ambiente di gioco in continua evoluzione

Chi non ha mai giocato alla saga di Grand Theft Auto alzi la mano! La serie più amata dai videogiocatori di tutto il mondo può contare tra le sue fila alcuni dei più grandi capolavori dell’industria dei videogiochi, come il mitico GTA San Andreas e l’ultimo GTA5, uscito per la prima volta nel 2013 e ormai pronto ad essere adattato alle console di ultima generazione, tra cui PlayStation 5 e Xbox Series X.

Si tratta di un videogame d’azione, di spionaggio e di avventura, che permette di indossare i panni di ben tre protagonisti i cui destini, poi, per motivi diversi si intrecceranno lungo un unico filo comune. Insomma, uno dei quei prodotti che tengono gli appassionati attaccati al monitor per ore e che prossimamente dovrebbe lasciare il posto al suo successore, quel GTA 6 sempre più chiacchierato per il quale, però, non è ancora stata confermata una data di uscita.

Su questo gioco, in realtà, anche le notizie ufficiali scarseggiano e sono sostituite da sempre più incalzanti voci di corridoio, tra cui le ultime riportano la possibilità di indossare i panni, per la prima volta nella saga, di un personaggio femminile… oppure di scegliere il sesso del nostro alter ego virtuale all’inizio dell’avventura. Ma non è tutto: alcune indiscrezioni riferiscono anche la presenza di un ambiente di gioco “mutevole” e in continua evoluzione, tra l’altro soggetto alle decisioni del videogiocatore.

In questo modo la “gaming experience” potrebbe differire considerevolmente nel scegliere di portare a termine un obiettivo piuttosto che un altro, con le stesse città inclini ad evolversi in maniera differente a seconda della strada intrapresa. Al loro interno, inoltre, altre fonti sostengono che l’intelligenza artificiale degli NPC, i protagonisti non impersonabili dal player di turno, sarà molto più realistica rispetto al precedente GTA5, soprattutto a livello di simulazione del traffico cittadino.

Ogni NPC, infatti, potrà guidare veicoli differenti e di conseguenza si comporterà in maniera diversa una volta su strada, rispettando in maniera autonoma le varie regole della strada e prendendo in considerazione le caratteristiche della sua auto quando, per esempio, l’aderenza sull’asfalto viene meno per via di un acquazzone. Anche gli spostamenti da un luogo all’altro faranno parte di questo importante upgrade dell’IA: ogni NPC, infatti, sarà in grado di calcolare la distanza tra gli altri veicoli e terrà conto di velocità e direzione di marcia, in modo da scegliere il tragitto a lui più conveniente. Con tanta carne al fuoco una cosa è certa: il prossimo GTA6 sarà un altro vero capolavoro!