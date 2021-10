GTA Spano: il modellino LEGO ha 10 motori elettrici e tocca i 36,5 km/h!

La supercar spagnola con il motore della Viper è stata riprodotta in scala 1:8 ed è diventata il modellino LEGO più veloce del mondo

Se siete degli appassionati di supercar, sicuramente non vi sarà sfuggita la GTA Spano diventata famosa per essere protagonista nella rappresentazione cinematografica della saga Need for Speed. Presentata nel 2013 e realizzata in serie limitata a soli 99 esemplari, è equipaggiata con lo stesso propulsore V10 a doppio turbo-compressore da 8,4 Litri della Dodge Viper e questo le ha permesso di toccare la velocità massima di 350 km/h.

Un risultato di tutto rispetto… che però non è nemmeno paragonabile a quello ottenuto dal suo modellino in scala 1:8 creato con i mattoncini della LEGO: l’azienda della Spano, infatti, ha deciso di collaborare con la slovena BuWizz, specializzata in piccoli propulsori elettrici da installare proprio su queste vetture in miniatura, allo scopo di dare vita all’auto giocattolo più veloce del mondo.

Il progetto ha richiesto l’utilizzo di 3.880 mattoncini che replicano in tutto e per tutto le caratteristiche della vettura reale (abitacolo, alettone posteriore mobile e portiere con apertura verso l’alto compresi), nonchè dieci micro-motori che le hanno permesso di raggiungere la velocità record di ben 36,5 km/h. Per gestire al meglio la potenza in questione sono stati impiegati anche cinque controller, tramite i quali è stata implementata la funzione Bluetooth che permette il collegamento dell’automobilina al proprio smartphone per la visualizzazione dei dati prestazionali.

Il lavoro messo in campo da Spania GTA è stato davvero notevole ed è per questo motivo che la Casa spagnola ha deciso anche di produrne una serie limitata a soli 50 esemplari destinati alla vendita (su richiesta). I tempi di consegna, purtroppo, sono di oltre 6 mesi a causa della complessità del progetto, mentre i prezzi non sono ancora stati rivelati. Per saperne di più, fortunatamente, è disponibile il video di presentazione del modellino, realizzato proprio da BuWizz: buona visione!