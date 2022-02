Guerra Russia-Ucraina: mondo automotive in pericolo, quali conseguenze?

L'inasprimento della crisi tra la Russia e l'Ucraina potrebbe provocare delle conseguenze molto pesanti su tutto il settore dell'auto e dei veicoli commerciali

Nei giorni scorsi l’attacco della Russia nei confronti dell’Ucraina ha destabilizzato in maniera importante gran parte degli equilibri presenti in Europa: gli Stati UE e la NATO stanno preparando pesanti sanzioni nei confronti della decisione presa da Vladimir Putin, che fin da subito ha causato un rialzo generalizzato del prezzo del petrolio e dei conseguenti costi dei carburanti presso le stazioni di servizio – mediamente intorno all’1,86 per la benzina e all’1,73 per il diesel.

I problemi, tuttavia, sembrano non finire qua: tra i vari settori coinvolti in questa crisi, infatti, non è esente quello dell’automotive, che potrebbe subire delle ricadute pesanti coinvolgendo alcuni dei principali marchi con influenza in territorio russo – primo tra tutti il Gruppo Renault che ha sotto il suo controllo il costruttore AvtoVaz con il brand Lada.

Prendendo in considerazione i dati raccolti da un recente studio portato a termine dal Center of Automotive Management (CAM), i produttori con il numero più elevato di vendite in Russia sono stati Hyundai (Kia inclusa) con circa 380.000 veicoli, il già citato AvtoVaz-Lada (351.000 unità), l’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi (212.000 unità), il Gruppo Volkswagen (204.000 unità) e, con una quota di mercato più contenuta, Mercedes-Benz e BMW (rispettivamente 50 e 49mila veicoli).

Le varie fabbriche di Volkswagen (a Kaluga insieme a quelle del Gruppo Stellantis per i veicoli commerciali dei marchi Peugeot, Citroen, Opel e Fiat), Renault (principalmente presso l’impianto Togliatti per il brand Lada), Mercedes (a nord di Mosca) e BMW (a Kaliningrad) dislocate sul mercato russo potrebbero quindi andare incontro a diverse sanzioni con effetti negativi sulle vendite sia locali che a livello internazionale, per via dello stop della produzione causato anche dalla mancanza di materie prime e fonti energetiche importate dall’estero. In questo caso l’aumento dei prezzi d’acquisto dei prodotti sarebbe inevitabile, con drastiche conseguenze anche sull’utilizzo da parte dei consumatori.