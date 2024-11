GUIDA TOP DEALERS ITALIA 2025: I migliori concessionari auto italiani

L’eccellenza nella distribuzione automobilistica è una qualità rara, ma alcuni concessionari in Italia hanno saputo distinguersi al punto da essere nominati TOP DEALERS ITALIA 2025, veri campioni della mobilità.

Selezionati da esperti del settore distributivo e giornalistico, questi protagonisti del mercato automobilistico spiccano per la loro visione strategica, lungimiranza, e capacità di cogliere le opportunità offerte dal mercato, confermando la loro leadership attraverso margini di crescita costanti.

Questi concessionari sono più che semplici punti vendita: sono attori fondamentali di un ecosistema in costante trasformazione, proiettato verso un futuro più sostenibile ed efficiente.

Una visione oltre la vendita e il servizio tradizionale

I TOP DEALERS ITALIA presenti nella GUIDA 2025 si distinguono non solo per la qualità dei loro servizi e la professionalità del team, ma per una visione che supera il tradizionale concetto di vendita e assistenza. Abbracciano un approccio olistico alla mobilità, anticipando le tendenze emergenti come la transizione ecologica, la digitalizzazione e la mobilità urbana.

Questi concessionari non vendono soltanto auto: offrono soluzioni di mobilità, considerando aspetti come il car sharing, la sostenibilità ambientale, e l’integrazione di tecnologie avanzate per migliorare l’esperienza del cliente.

L’approccio di questi leader del settore è fondato sulla capacità di adattarsi alle trasformazioni, investendo continuamente nella formazione del personale per garantire che ogni cliente possa beneficiare di una consulenza competente e mirata.

Grazie alla loro lungimiranza, i TOP DEALERS ITALIA non solo rispondono alle richieste del mercato, ma riescono anche a orientare il cambiamento, proponendo soluzioni innovative per affrontare le sfide della mobilità contemporanea.

GUIDA TOP DEALERS ITALIA: professionalità e selezione sintetizzati in una guida che premia il merito

La selezione dei TOP DEALERS ITALIA all’interno della GUIDA 2025 si basa su criteri estremamente rigorosi. La professionalità dei concessionari è uno degli aspetti fondamentali che li distingue dalla concorrenza.

Ogni dealer premiato è stato valutato non solo per le proprie prestazioni economiche, ma anche per la qualità dei servizi offerti e l’attenzione posta verso la clientela. Una clientela sempre più esigente, alla ricerca non solo di un prodotto di qualità, ma anche di un servizio che rispecchi l’evoluzione della mobilità e delle abitudini di consumo.

La lungimiranza nella strategia commerciale, l’impegno costante verso la formazione del team, e la capacità di offrire un’esperienza cliente superiore sono tutti fattori che contribuiscono a rendere questi concessionari i migliori in Italia.

La loro abilità di anticipare le tendenze del mercato e di adattarsi prontamente ai cambiamenti li rende dei veri e propri campioni della mobilità, capaci di garantire una marginalità crescente e una soddisfazione cliente sempre più elevata.

102 protagonisti presenti su tutta la Penisola con una predominanza della Lombardia seguita dalla Emilia Romagna

I 102 Top Dealers Italia sono stati selezioni per merito, ispirandosi fortemente alla stessa Guida Rossa Michelin che rappresenta un esempio virtuoso di meritocrazia e professionalità nella selezione delle eccellenze.

A livello geografico l’eccellenza distributiva segue il prodotto Interno Lordo nazionale con in testa proprio la Lombardia con 26 Top Dealers Italia di cui 17 presenti a Milano…

Sul podio troviamo poi la Emilia Romagna – terra di motori e di ottimi concessionari – con 20 selezionati seguita dal Piemonte che da brava Capitale dell’Automobile esprime anche 14 Top Dealers Italia.

A due cifre troviamo anche il Lazio a quota 13, seguita a ruota da Veneto a 12 e Toscana con 10 Top Dealers Italia. Tre le regioni ex equo a 6 rappresentanti: Abruzzo (con realtà che sconfinano sui territori limitrofi), Campania e Puglia!

Ci fa inoltre segnalare che Top Dealers Italia include le maggiori Isole nazionali ovviamente con ben 8 Top Dealers Italia fra Sardegna e Sicilia!

Quali sono i Brand più distribuiti dai Top Dealers Italia? Stellantis ancora leader con Fiat/Abarth ma i nuovi brand crescono velocemente fra i protagonisti della distribuzione

Premesso che il numero di marchi rappresentati sta crescendo esponenzialmente con l’arrivo dei nuovi brand, Stellantis (nata dalla fusione fra PSA e FCA) resta ancora saldamente brand leader fra i Top Dealers Italia 2025 con ben 38 rappresentanti sui 102 selezionati benchè rispetto al recente passato siano la minoranza quelli che oggi non abbiano affiancato un paio di marchi a quelli del Gruppo franco-italiano.

Sono infatti ben 38 i Top Dealers Italia sui 102 selezionati che ospitano Fiat ed Abarth che svettano sugli altri marchi del Gruppo.

Mercedes-Benz vanta il primato dei brand premium e si colloca alle spalle di Stellantis con 23 Top Dealers Italia.

A quota 20 troviamo ben quattro marchi: Audi, Skoda e Volkswagen (del Gruppo Volkswagen) e la sorprendente MG che in pochi anni ha convinto anche i maggiori protagonisti ad accettare la sua sfida.

Subito dietro con 18 Top Dealers Italia abbiamo la Renault affiancata da un altro brand emergente quale è DR Automobiles che sta crescendo assai velocemente in quote di mercato.

A 16 la coreana Hyundai che si vede affiancare dalla maggiore sorpresa dell’anno perché convincere partendo da zero in meno di 12 mesi a freddo ben 16 Top Dealers Italia non è certo impresa facile ma riuscita a Omoda – Jaecoo per merito del colosso dietro alle spalle di questi due ancora poco noti marchi ed a manager molto apprezzati!

Sempre a 16 troviamo BMW che testimonia l’incredibile performance di Omoda – Jaecoo.

Come si può osservare dalla classifica, i Top Dealers Italia non guardano solamente ai volumi assoluti, quanto piuttosto alla marginalità ed ampiezza di offerta che include il nuovo ma soprattutto usato, servizi finanziari (finanziamenti, assicurazioni e garanzie) ed assistenza.

Forse è questa la ragione per non aver ancora trovato marchi storici e di grande successo commerciale come Toyota scelta da 15 Top Dealers Italia (lo stesso numero della Volvo) e Ford con appena 12 presenze su 102: lo stesso numero della Lexus che ha certo numeri e fama ben differenti dal marchio statunitense!

Da segnalare che 5 Top Dealers Italia non hanno alcun mandato per scelta, preferendo offrire tutte le marche presenti sul mercato e sono fra le realtà più dinamiche ed in sviluppo.

I Top Dealers Italia sono sempre gli stessi?

No, seguendo lo spirito e prestigio della “Guida Rossa”, la Guida Top Dealers Italia 2025 ha inserito ben 20 nuovi selezionati con un occhio di riguardo verso il Centro Sud più Isole che esprimono eccellenze maturate su territori non facili come la ricca Lombardia.

A fronte di queste 20 new entry, circa una trentina di realtà hanno ricevuto un arrivederci, mentre una ottantina è stata riconfermata portando il numero complessivo a 102, dimostrando che il merito si deve acquisire e quindi saper mantenere, come Michelin ben insegna!

Guida Top Dealers Italia 2025: 274 pagine di storie di successo, sacrifici, soddisfazioni e qualche delusione

La Guida Top Dealers Italia 2025 conta infatti ben 274 pagine rispetto alle 246 dell’edizione 2024 pur essendoci meno Top Dealers Italia!

La GUIDA si compone di tre macro aree

I PEOPLE paragonabili agli Chef stellati che guidano la brigata di cucina: 27 protagonisti della distribuzione automobilistica fra i migliori titolari e top manager del settore che sanno far volare le realtà coinvolgendo al meglio strutture che superano in diversi casi addirittura le migliaia di persone e quasi sempre parliamo di realtà complesse con centinaia di professionisti con una quota femminile in costante crescita.

I BEST PARTNERS, le Industry, le società partner che offrono servizi e prodotti che fanno la differenza e letteralmente volare i Top Dealers Italia. Dietro ogni grande imprenditore vi è una squadra ed anche un team di consulenti di primo livello ed i BEST PARTNERS presenti rientrano a pieno titolo in questo gruppo.

I TOP DEALERS ITALIA ovviamente! I veri protagonisti della GUIDA 2025 a cui sono dedicate die sezioni: una anagrafica con i loro principali dati e caratteristiche con relativa breve storia e presentazione ed una seconda dedicata ai loro vertici a cui sono state fatte quattro domande uguali per avere un interessante panel sui temi di maggior attualità.

Oltre 60 leaders ci hanno brevemente dato la loro opinione circa il loro ruolo come CONSULENTI DI MOBILITÀ, l’importanza crescente dell’USATO, come gestiscono OSPITALITÀ ed ACCOGLIENZA e last but not least le OPPORTUNITÀ OFFERTE DAI NUOVI BRAND.

Un Futuro Fatto di Mobilità Integrata

La GUIDA TOP DEALERS ITALIA 2025 ha cercato di raccontare – attraverso i protagonisti – questa importante evoluzione che coinvolge tutti gli italiani poiché la mobilità è per tutti sempre più preziosa e purtroppo complessa ed anche costosa per la forte transizione in corso che crea crescenti ansie e paure da parte degli stessi utenti che sono tornati a vedere nel DEALERS la antica figura del Concessionario che dava loro i consigli per evitare brutte sorprese.

Oggi le complessità sono screscenti, ma la tecnologia e la stessa finanza viene in aiuto per rendere ancora fruibile l’automobile, magari passando dal possesso alla fruizione personalizzata.

Guida Top Dealers Italia 2025: dove si può richiedere e quanto costa?

La Guida Top Dealers Italia 2025 si può scaricare da Amazon e consultare direttamente sul Kindle o vostro device mobile al prezzo di 3 euro oppure si può richiedere una copia cartacea offerta – inclusa la spedizione – a 50 euro.

Buona lettura e sicuramente tutti troveranno spunti interessanti e modi per risparmiare e non commettere errori purtroppo sempre più soventi a causa della ignoranza dovuta ad una transizione davvero gestita maldestramente a livello politico con una strategia davvero poco chiara che porta a sospettare che purtroppo sia o molto debole o addirittura assente…

La prima regola è affidarsi ad un professionista serio che non solo assicuri una consulenza di vendita seria, ma soprattutto non scompaia senza offrirvi eventuale supporto ed assistenza dopo avevi consegnato la vettura!