Hazzard compie 40 anni e il Generale Lee sfreccia ancora in TV

Compie quarant’anni una delle serie TV più famose di tutti i tempi: Hazzard. L’occasione è utile per celebrare ancora una volta la Dodge Charger R/T del 1969 (arancione, con bandiera confederata sul tetto e il numero 01 sulle fiancate, ribattezzata Generale Lee) assoluta protagonista delle avventure insieme ai cugini Duke.

Generale Lee: una Dodge Charger R/T del 1969 da Oscar

Hazzard, il cui nome originale originale era The Dukes of Hazzard, è una serie televisiva trasmessa in tutto il mondo tra il 1979 e il 1985 e recentemente ancora una volta su Mediaset. I protagonisti sono i membri della famiglia Duke (i cugini Bo, Luke, Daisy e lo zio Jesse) che abitano nella contea di Hazzard, località di fantasia in Georgia, impegnati in quotidiane sfide con Boss Hogg, capo della contea sempre alle prese con affari non troppo puliti, spalleggiato dallo sceriffo Rosco P. Coltrane e dei suoi aiutanti Enos Strate e Cletus Hogg. Alla fine a trionfare sono sempre i Duke, anche grazie alle prestazioni della loro Charger dei Duke guidata da abili stuntman capaci di compiere evoluzioni e salti lunghi fino a 81 metri.

Per girare le scene dei vari inseguimenti sono state utilizzate oltre 300 Dodge Charger del 1969 e meno di una ventina sono le sopravvissute al duro utilizzo fatto durante le riprese. In occasione dei quarantesimo compleanno della serie, il collezionista Gianpiero Riva ha messo in esposizione la sua Dodge Charger del 1969 (replica fedele del Generale Lee) e la sua Dodge Challenger R/T Scat Pack del 2018 (6.400 cc) nella concessionaria del Gruppo Cavauto, unico dealer ufficiale Dodge e RAM in Italia.