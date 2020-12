Hennessey Venom F5 punta al record di 500 km/h

La Hennessey Venom F5 è la vettura col migliore rapporto peso/potenza al mondo, 1,34 cv/kg. Il motore è un V8 Twin Turbo 6.6 da 1.817 cv di potenza massima. Verranno prodotte solamente 24 esemplari di questa auto a un prezzo da capogiro, come le sue prestazioni

Ben 700 cavalli di potenza appartenenti una supercar sì, ma omologata per l’uso stradale, per superare il muro dei 500 km/h: è questa l’idea che balena nella testa del preparatore texano John Hennessey che ha deciso di adoperare una Venom F5 per cercare di firmare un’impresa pazzesca.

Hennessey Venom F5: la supercar dei record

La Hennessey Venom F5 è stata appena presentata e ciascuno dei 24 esemplari costruiti verrà messo in vendita alla cifra (per nulla modica) di 1,72 milioni di euro. Una montagna di soldi, così come sono una montagna i cavalli che è in grado di erogare il motore di questa autentica supercar. Messa in mostra per la prima volta al SEMA Show di Las Vegas, la Venom F5, erede dalla Venom GT, è pronta nella sua versione definitiva. Il propulsore è un V8 Twin Turbo 6.6 da 1.817 cv di potenza massima e 1.617 Nm di coppia massima. L’auto che sulla bilancia segna appena 1.360 kg, offre il migliore rapporto peso/potenza al mondo, vale a dire 1,34 cv/kg. lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in soli 2,6 secondi ma è la velocità massima a lasciare a bocca aperta: 500 km/h.

Per la sia costruzione, John Hennessey si è avvalso della collaborazione di John Heinrocket Heinricy, con un’esperienza di quasi 40 anni in General Motors, il quale si è affidato ad aziende leader mondiali come Brembo, AP Racing e Penske per risolvere problemi non trascurabili a certe andature, come la franta e la tenuta di strada. Ora non resta che attendere la data in cui la Hennessey Venom F5 proverà a stabilire questo nuovo record di velocità.