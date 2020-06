Hertz Pay per Drive: la nuova formula di noleggio da pagare a consumo

Si paga al chilometro e rappresenta la scelta di noleggio ideale per coloro che utilizzano poco la macchina su distanze per lo più brevi: ecco la formula Pay per Drive by Hertz

Avete bisogno di una macchina ma sapete già che la utilizzerete per spostamenti di breve distanza? Allora la nuova formula lanciata da Hertz potrebbe essere quello che fa per voi: si chiama Pay per Drive e rappresenta una soluzione vantaggiosa per tutti quei clienti che percorrono un numero limitato di chilometri all’anno ma che, in questo momento particolare, non vogliono rinunciare a una vettura perfettamente igienizzata e sicura in ogni condizione.

Il concetto che sta alla base della formula Pay per Drive è quella della massima flessibilità: si potrà pagare solamente i chilometri effettivamente percorsi, con la certezza ulteriore di viaggiare su un’auto igienizzata e sanificata prima di ogni nuovo noleggio, in aggiunta alle normali procedure di pulizia.

Come funziona? Il cliente che sceglierà la formula Pay per Drive potrà optare per la vettura che preferisce su un leasing della durata da 7 a 30 giorni rinnovabile mensilmente. Per semplificare l’intera procedura, Hertz ha predisposto tre “taglie”:

Piccola (S): Fiat Panda (o modello simile) da 8,30 Euro al giorno+ 0,12 Euro per ogni chilometro. Un esempio? 30 km al giorno equivalgono a una spesa di soli Euro 11,90. Media (M): Fiat 500L (o modello simile), da 11,60 Euro al giorno + 0,12 Euro per ogni chilometro Grande (L): Fiat 500X (o modello simile) da 15 Euro al giorno + 0,12 Euro per ogni chilometro

Tra gli optional previsti, la formula Pay per Drive metterà a disposizione anche il guidatore aggiuntivo gratuito e la possibilità di riconsegnare l’auto in un’agenzia diversa per agevolare la logistica da parte del cliente.