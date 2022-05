Hertz punta sulle auto elettriche e amplia la propria gamma da noleggio

Una tra le più importanti società di noleggio in Italia amplia la sua offerta commerciale di auto elettriche ed elettrificate, ora parte dei marchi Polestar, Tesla e Stellantis

Le Abarth marchiate Hertz non saranno le sole ad essere disponibili per i prossimi clienti a cui serve un’autovettura a noleggio da utilizzare in Italia: il colosso americano del car-sharing, infatti, ha già intrapreso da tempo un percorso ben definito di mobilità sostenibile sul quale ora l’attenzione è diventata più importante che mai, soprattutto perchè la gamma di vetture disponibili oggi è più ampia e può contare marchi prestigiosi come Polestar, Tesla, Peugeot e Fiat.

La volontà è quella di offrire all’utente finale un pacchetto completo con tutti i servizi del caso e senza alcuna controindicazione, eliminata già “alla radice” da un capillare servizio informativo che viene proposto al cliente durante la fase online di selezione della vettura da noleggiare. Cliccando su questo link, infatti, Hertz mette a disposizione una vera e propria “Guida all’elettrico“, dove vengono illustrate le varie tecnologie propulsive, i loro vantaggi e tutti i suggerimenti per utilizzarle correttamente.

Nel momento di convalida della fase di noleggio, ogni cliente Hertz potrà scegliere la vettura che fa più al suo caso di interesse, optando per delle soluzioni che condividono tutte una grande capacità del pacco batterie e, di conseguenza, un’ottima autonomia residua anche per i viaggi più lunghi. Le Tesla, per esempio, sono disponibili nella variante Long Range e prevedono contestualmente la gratuità della ricarica presso i supercharger del brand grazie a uno specifico “token” fornito in fase di chiusura del contratto.

Rimanendo tra le elettriche, inoltre, figurano alcuni modelli Stellantis come le Peugeot e-208 ed e-2008 oppure la ben conosciuta Fiat 500e, che si affiancherà alle proposte “vintage” di Garage Italia tra le quali la 500 Spiaggina Icon-e e la Fiat “Carlo” Icon-e realizzata in esclusiva per Hertz come celebrazione del 75° anniversario del marchio fondato da Karl Abarth.

I clienti che, invece, preferiranno una guida più “classica” rispetto a quella full-electric, potranno sempre optare per la selezione di vetture Hertz a tecnologia ibrida, sia di tipo Full Hybrid che Plug-in Hybrid. Quelli attualmente presenti a catalogo fanno parte dei marchi Toyota, Link & Co. e Stellantis e possono sfruttare non solo i punti di ricarica da 22 kW presenti nelle location di noleggio sparse in tutta Italia, ma anche le funzionalità dell’app Shell Recharge (disponibile per Apple e Android) attraverso la quale si possono identificare le stazioni di ricarica più vicine – a rifornimento gratuito come da tradizione Hertz, ovviamente.