Hispano Suiza Carmen Boulogne: la hypercar elettrica da oltre 1000 CV

La Hispano Suiza Carmen Boulogne è stata progettata interamente in Spagna, dove verrà anche assemblata. Ne saranno realizzati appena cinque esemplari in vendita con prezzi a partire da 1,65 milioni di euro più tasse locali. Il primo esemplare sarà consegnato nel 2022

Hispano Suiza, brand automobilistico iberico fondato nel lontano 1904, ha presentato la Carmen Boulogne, una spettacolare hypercar completamente elettrica che unisce a una potenza di oltre 1000 CV un lusso sconfinato e tutta l’esclusività tipica della casa.

Hispano Suiza Carmen Boulogne: le caratteristiche

La prima caratteristica da citare tra quelle della Hispano Suiza Carmen Boulogne è il motore: un propulsore da oltre 1000 CV completamente elettrico che permette di raggiungere una velocità massima limitata elettronicamente di 290 km/h e scattare da 0-100 km/h in soli 2,6 secondi. La Carmen Boulogne ha anche un peso contenuto per la categoria, 1.630 kg, 60 in meno della Carmen. Questa riduzione è stata ottenuta grazie all’ottimizzazione di elementi strutturali come la sospensione, il telaio ausiliario in fibra di carbonio, nuove parti CNC e il tetto in fibra di carbonio. La Carmen Boulogne è alimentata da quattro motori sincroni a magneti permanenti, due per ciascuna ruota posteriore. La coppia di ogni motore è controllata attraverso sofisticati sistemi di vectoring sviluppati internamente con l’esperienza maturata in Formula E.

Da 0 a 6.500 giri/min, i motori sono in grado di raggiungere un massimo di 1.600 Nm di coppia, consentendo accelerazioni sorprendenti e potenza e trazione apparentemente infinite. La batteria ai polimeri di litio ha una capacità di 80 kWh che le consente di avere un’autonomia di guida fino a 400 km. Le batterie sono progettate e prodotte internamente, e includono un sistema completo di controllo della temperatura per garantire che le celle possano funzionare sempre in modo ottimale. Ha una capacità di ricarica rapida di oltre 80 kW CC, che richiede solo 30 minuti per caricare il 30-80% tramite un caricabatterie rapido CCS2. Sono disponibili anche opzioni di ricarica CHAdeMO e GB/T. Il design, l’ingegneria e la produzione sono il risultato dell’esperienza di Hispano Suiza e QEV Technologies, una società specializzata nello sviluppo di motori elettrici per il mondo delle competizioni.

Hispano Suiza Carmen Boulogne: quanto costa

La Hispano Suiza Carmen Boulogne, progettata, sviluppata e prodotta a Barcellona, verrà realizzata in appena cinque esemplari con prezzi a partire da 1,65 milioni di euro più tasse locali. Il processo di fabbricazione richiede circa dodici mesi, quindi la prima unità potrebbe essere consegnata nel 2022.