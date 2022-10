Hopium Machina Vision: a Parigi il futuro delle berline di lusso è a idrogeno

Al Salone di Parigi la start-up francese Hopium ha presentato il primo concept di una berlina equipaggiata con powertrain Fuel Cell e alimentazione a idrogeno: arriverà nel 2025

L’idrogeno non è rimasto un’esclusiva dell’Alpine Alpenglow a Parigi: tra gli stand della kermesse francese, infatti, è stata presentata anche un’altra vettura che utilizza questa alimentazione, prodotta dalla start-up Hopium e considerata come un concept che entrerà in produzione a partire dal 2025. Si chiama Hopium Machina Vision ed è una berlina di lusso caratterizzata da una powertrain di tipo Fuel Cell da 493 cavalli, che nella versione di serie dovrebbe essere in grado di raggiungere la velocità massima di 230 km/h e di fermare il cronometro dello 0-100 in appena 5 secondi.

Sono tre, invece, i minuti necessari per la ricarica del suo pacco batterie, che da scheda tecnica sembra promettere un’autonomia massima di ben 1.000 km. Costruita con materiali europei eco-sostenibili con l’intento di minimizzare la produzione di emissioni nocive, la Hopium Machina Vision è equipaggiata con pneumatici Bridgestone dalla bassa resistenza al rotolamento e da un abitacolo spazioso con quattro posti a sedere e una plancia completamente digitale. Sarà prodotta in un nuovo stabilimento in Normandia, dal quale uscirà anche un secondo modello ad oggi inedito entro il 2027.