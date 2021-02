Horizon Automotive e IrenGo insieme per la mobilità elettrica a noleggio

Allo scopo di fornire nuove soluzioni di noleggio flessibili e personalizzate è nata Horizon Automotive, mobility hub in partnership con la linea IrenGo per la mobilità elettrica

Il mondo dell’automotive sta cambiando – tra l’altro molto velocemente – e a confermarlo sono le ultime tendenze dei clienti, che siano privati, liberi professionisti o aziende: soprattutto nelle grandi città, infatti, molti automobilisti (circa il 15% del mercato totale secondo gli ultimi dati UNRAE e Dataforce Italia 2020) ormai preferiscono le formule di car sharing o di noleggio a lungo termine piuttosto che possedere un’autovettura di proprietà, il che ha spinto diverse realtà ad adattare la propria fisionomia, le proprie caratteristiche e i propri prodotti per seguire un mercato, come è evidente, in continua evoluzione.

Una tra queste è la Horizon Automotive, lanciata come startup ad inizio 2020 da due consolidate realtà nel mondo delle quattro ruote: Denicar Spa, storico concessionario dei marchi FCA, e Autorigoldi Spa, che invece ha puntato su Volkswagen e Skoda. Per far fronte alla sempre più importante richiesta di formule innovative per la mobilità eco-sostenibile, questa azienda ha recentemente lanciato una nuova piattaforma web che l’ha fatta diventare il primo Mobility Hub in Italia, in grado di differenziarsi per due sedi principali, 24 punti di assistenza diretta, una capillare copertura del territorio nazionale, 7 partner ufficiali di noleggio a lungo termine e una flotta di 300 auto sostitutive.

L’offerta per la clientela, ovviamente, è indirizzata verso le tecnologie elettrificate, tra le quali sono presenti quella ibrida (Mild e Full Hybrid), quella plug-in e quella completamente elettrica. Tutti gli interessati possono configurare la vettura di loro interesse direttamente online oppure presso i concessionari dedicati, per poi effettuare un test drive e infine finalizzare l’acquisto con la permuta del proprio usato, con un servizio post vendita e assistenza completo e addirittura con la possibilità di accedere alle colonnine di ricarica e-mobility presenti sul territorio nazionale.

Recentemente, poi, Horizon Automotive ha stretto una collaborazione con IrenGO, la linea business per la mobilità elettrica che ha lo scopo di supportare la piattaforma web così creata fornendo l’offerta migliore in fatto di ricarica, scegliendo quella più adatta alle esigenze del singolo cliente. Dalle wallbox alle colonnine pubbliche, con potenza specifica da 3,7 a oltre 50 kW e con modalità di accesso libera o attraverso autenticazione personale. Qualsiasi sia l’infrastruttura prescelta, IrenGO potrà anche effettuare l’installazione, la manutenzione e il supporto del sistema di ricarica, gestibile tra l’altro attraverso specifici software o app da portare sempre con sè nello smartphone.

Attraverso Horizon Automotive, quindi, la soluzione del noleggio a lungo termine diventa facile e “stress-free”: il cliente dovrà solamente scegliere la vettura che ha intenzione di usare sfruttando la piattaforma web, per poi interfacciarsi con i servizi di IrenGO al fine di trovare la miglior soluzione possibile per quanto riguarda il ripristino dell’energia del pacco batterie a sua disposizione sul veicolo.

I vantaggi? Oltre a possedere un’auto elettrica o ibrida, che ha la possibilità di accedere alle ZTL, di fruire della sosta gratuita o a pagamento ridotto nelle strisce blu, di accedere all’Ecobonus statale, di risparmiare sul carburante e sulla manutenzione e di godere dell’esenzione o del pagamento parziale del bollo, si potranno minimizzare i costi di gestione relativi alla formula di noleggio prescelto, completamente gestito tramite la consulenza personalizzata offerta da Horizon e dai servizi IrenGO.