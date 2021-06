Hot Wheels: all’asta tre famose macchinine in formato digitale!

Entro il prossimo 29 giugno tutti gli appassionati potranno fare un'offerta per accaparrarsi la versione digitale in formato NFT di tre famose Hot Wheels: Twin Mill, Boneshaker e Deora II

Se non potete permettervi di comprare una supercar vera e propria… allora il mondo del modellismo è quello che può aiutarvi a soddisfare i vostri desideri! Lo sa bene il marchio Hot Wheels, commercializzato da Mattel e famoso per aver lanciato sul mercato alcune delle macchinine più belle mai prodotte in questo settore. Le più conosciute? Sicuramente quelle che formano il trio Twin Mill, Bone Shaker e Deora II… il quale sarà protagonista fino al 29 giugno di una speciale asta online dedicata alla loro rappresentazione virtuale in formato NFT.

Dopo tanti altri prodotti, ora anche le riproduzioni giocattolo di auto da corsa raggiungono il mondo del digitale, diventando delle vere e proprie opere d’arte attraverso il concetto dei Non-Fungible Token: utilizzando parole semplici, questi consistono in token crittografici unici nel proprio genere, da conservare ovviamente in formato digitale e acquistabili esclusivamente in rete tramite criptovalute come i Bitcoin.

Insomma, dei “file” da custodire sul computer e visualizzabili accuratamente nella loro interezza oppure nei dettagli, magari scomponendoli in esplosi che, di conseguenza, mettono in evidenza anche tutte le loro componenti interne. Questa trasformazione dal modello fisico a quello virtuale toccherà i tre esemplari di Hot Wheels che abbiamo menzionato poco sopra, i quali definiranno la cosiddetta “NFT Series” che, a sua volta, potrà essere comperata seguendo questo indirizzo link utilizzando gli Ethereum come valuta. Sarete anche voi tra coloro che proveranno a fare un’offerta?