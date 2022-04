Hot Wheels City: “La Nuova Sfida” di Mirabilandia torna a far divertire

Anche quest'anno le "macchinine" più famose al mondo tornano a dare spettacolo nel parco divertimenti di Mirabilandia

Continua la partnership, ormai giunta al settimo anno, tra Mirabilandia e Mattel, famosa casa produttrice di giocattoli che, per gli appassionati di automobili, fa rima con le mitiche Hot Wheels. Un brand iconico e molto apprezzato sia dai grandi che dai piccini e che quest’anno continuerà a far divertire nel parco divertimenti dell’Emilia-Romagna con un evento composto da acrobazie mozzafiato che prende il nome di “Hot Wheels City – La Nuova Sfida“.

In questo spettacolo i protagonisti Chase, Cris ed Elliot avranno il compito di proteggere gli abitanti di Hot Wheels City dal cattivo di turno, uno scienziato malvagio chiamato Draven che vuole a tutti i costi distruggere la cittadina e tutte le sue particolarità. L’esibizione della Hot Wheels è caratterizzata da auto, moto e camion che andranno a compiere inseguimenti, sorpassi e splendide acrobazie, per le quali sarà riproposto il ben conosciuto loop mobile dall’altezza di 18 metri.

“Nella stagione dei 30 anni del Parco è davvero un piacere per Mirabilandia rinnovare la partnership con Mattel e presentare la nuova edizione del nostro spettacolo di punta – ha affermato Riccardo Capo, direttore generale di Mirabilandia – Da ormai 7 anni il nostro stunt show insieme al brand Hot Wheels fa sognare milioni di visitatori con la passione per i motori: i più piccoli, che ancora si divertono con le piste e le macchinine, rivivono i loro giochi a grandezza naturale, i più grandi apprezzano le evoluzioni mozzafiato da show dei record con i migliori professionisti del settore“.

Questo, invece, il commento di Andrea Ziella, Head of Marketing and Digital di Mattel Italia: “Siamo molto orgogliosi di questa partnership con Mirabilandia: l’essenza di questo spettacolo sta nel catturare le emozioni che si sono provate da bambini giocando con Hot Wheels e concretizzarle nella vita reale a grandezza naturale. Realizzando una straordinaria acrobazia con il loop mobile più alto (18 metri di altezza) mai eseguito prima in un parco divertimenti coinvolgiamo i fans di tutte le età in un avvenimento mozzafiato, come solo Hot Wheels sa fare. È grazie allo staff di Mirabilandia, che ha accolto con entusiasmo le nostre adrenaliniche proposte, che riusciamo a dare anche al pubblico italiano la possibilità di assistere ad uno show mozzafiato“.