Auto e Moto d’Epoca a Padova: il Salone prende vita dal 21 al 24 ottobre 2021

Il salone dedicato al mondo dei motori in salsa vintage darà spazio ai gioielli del motorsport d'epoca, ai restauri d'autore... e anche all'elettrico

Manca solo un mese alla prossima edizione, quella targata 2021, del Salone Auto e Moto d’Epoca di Padova: una kermesse che l’anno scorso ha riscosso un ottimo successo e che in questa stagione concentrerà la propria attenzione sui gioielli del motorsport d’epoca e dell’automobilismo vintage, che ancora oggi sono in grado di affascinare gli appassionati del settore.

Volete qualche anticipazione? Una tra le novità più attese è sicuramente l’ASI Village dell’Automotoclub Storico Italiano, che porterà in scena l’esposizione “Bertone World” composta da 16 prototipi provenienti dalla collezione privata del grande imprenditore torinese. Questi rappresentano le visioni estetiche di alcuni dei più importanti designer a livello mondiale, tra cui Marcello Gandini, Marc Deschamps, Luciano d’Ambrosio e Mike Robinson.

Dalla Ferrari Rainbow alla Chevrolet Ramarro, dalla Porsche Karisma alla Lancia Kayak, dall’Aston Martin Jet 2 all’Alfa Romeo Bella: al loro fianco non mancheranno i modelli del Museo Nazionale dell’Automobile, tra i quali la Ferrari 500 F2 del bi-Campione del Mondo Alberto Ascari e la Maserati 26B, al trionfo nel Campionato italiano Marche del 1928. Spazio anche alla bellissima Lamborghini Miura S del 1967, contrapposta alle esposizioni di Lancia che festeggerà i 75 anni della Vignale e il centenario della Lambda.

Al Salone Auto e Moto d’Epoca di Padova, tuttavia, troveranno posto anche le moto storiche, rappresentate dalle marche italiane più prestigiose che rispondono al nome di Ducati, MV Agusta, Moto Guzzi, Gilera, Morini e Benelli, nonchè i cosiddetti “restomod” che vogliono restaurare le vecchie glorie del passato attraverso l’ausilio delle più recenti tecnologie. Anche in fatto di motorizzazioni, per le quali l’elettrico rappresenta ormai la scelta obbligata: come esempio di vetture a zero emissioni, FCA Heritage esporrà tutta la storia della 500 elettrica mentre Mercedes farà sfilare la primissima 190E Elektro al fianco dell’ammiraglia EQS.