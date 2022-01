Hot Wheels: la prossima livrea potrebbe essere la vostra

Il vincitore della Design Battle organizzata da Hot Wheels vedrà il proprio modello di Rodger Dodger personalizzata essere messa in vendita a partire da dicembre 2022

Alzi la mano chi di voi non ha mai sentito nominare o non ha mai giocato con le mitiche Hot Wheels? Siamo sicuri che siete in pochi perché le piccole vetture giocatolo sono fedeli compagni di giochi dei bambini di tutto il mondo da generazioni. E siamo altrettanto certi che almeno una volta avete sognato averne una con una fantasia che fosse solo vostra. Bene, ora quel desiderio può diventare realtà.

Design Battle by Hot Wheels: progetti creativi a confronto

Hot Wheels, infatti, ha dato il via alla Design Battle, un concorso a tutti gli aspiranti designer e amanti delle quattro ruote in miniatura. Partecipare è facile: gli interessati, purché maggiorenni bin possesso di un account Sony, Microsoft o Steam e giocatori del videogioco Hot Wheels Unleashed, possono fare arrivare uno o più progetti realizzati online entro le 23.59 del prossimo 14 febbraio.

Successivamente, una giuria di membri selezionati da Milestone e Mattel giudicherà tutti i disegni arrivati e stilerà una classifica che terrà conto di una serie di criteri come l’estetica, l’unicità e la creatività. Tra tutti i progetti pervenuti, ne verranno selezionati 100 che accederanno alla finale: da qui uscita un vincitore e tre riserve. Chi conquisterà il primo posto verrà contatto e dopo avere firmato una lettera di cessione dei diritti vedrà il proprio lavoro applicato al modellino di una Rodger Dodger che verrà poi messa in commercio nel dicembre 2022. Non ci resta che dirvi di scatenare la vostra fantasia e augurarvi buona fortuna.