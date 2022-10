Hotel Hyundai: in Inghilterra il primo albergo alimentato dalle batterie della Ioniq 5

Nella foresta inglese di Epping sarà aperto dal 19 ottobre al 5 novembre uno speciale hotel in cui tutti i servizi otterranno l'energia dalla funzione V2L della Hyundai Ioniq 5

Come sfruttare al meglio la funzionalità Vehicle-to-Load (V2L) della Hyundai Ioniq 5? Mettendo a disposizione le batterie del nuovo crossover sud-coreano per alimentare i servizi di un albergo, che sarà aperto nella foresta di Epping (nella regione di Essex, in Inghilterra) dal 19 ottobre al prossimo 5 novembre. No, non stiamo scherzando! Si chiamerà Hotel Hyundai e sarà al centro di una campagna di marketing che vuole promuovere la tecnologia della famiglia IONIQ, permettendo a due ospiti per notte di vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna dell’elettrico.

Per essere scelti in questa speciale iniziativa gli interessati (per il momento provenienti solo dalla Gran Bretagna e dall’Irlanda) dovranno accedere al sito ufficiale del marchio sud-coreano e partecipare al concorso dedicato, che mette appunto in palio un soggiorno di una notte presso l’Hotel Hyundai comprendente una cena a tre portate, la visione di un film e una colazione continentale. Una volta raggiunta la destinazione, i vincitori del concorso potranno usufruire di tutti i servizi dell’hotel, alimentati esclusivamente dalle batterie delle Ioniq 5 presenti attraverso la tecnologia V2L.