Huawei SF5, in arrivo il nuovo SUV ibrido

Huawei SF5, questo il suo nome, potrebbe arrivare entro la fine dell'anno, ma il colosso delle telecomunicazioni è al lavoro anche per produrre vetture elettriche senza conducente entro il 2025

Il mercato dei SUV accende una nuova sfida tra Stati Uniti e Cina. Una sfida che si giocherà a colpi di idee e tecnologia. Dall’estremo oriente, più precisamente da casa Huawei, arriverà presto un nuovo SUV ibrido denominato SF5 che andrà a sfidare la concorrenza con simili caratteristiche e 100% elettriche.

Huawei SF5: le caratteristiche

Il mercato dell’auto sta accogliendo nuovi protagonisti e se Apple, tra mille difficoltà, sta cercando di portare avanti il Project Titan, i cinesi di Huawei hanno inserito la quarta ed entro fine anno potrebbero lanciare SF5, un SUV ibrido prodotto in collaborazione con Cyrus e venduto col marchio Seres. La vettura dovrebbe montare un motore 1.5 benzina abbinato a due motori elettrici e un avanzato sistema di infotainment sviluppato da Huawei. Secondo rumors, la SF5 potrebbe essere lanciata già entro fine 2021, ma non è detto che la sua produzione avvenga su scala globale. Il primo passo potrebbe essere la commercializzazione solo in Cina, ma il colosso delle comunicazioni difficilmente si fermerà lì.

Secondo la Reuters, Huawei sta pianificando di sviluppare anche una tecnologia per produrre auto elettriche senza conducente entro il 2025. La voglia di allargare i piani industriali arriva anche da Wang Jun, senior executive dell’unità Smart Vehicle di Huawei: “L’obiettivo del nostro team è raggiungere vere autovetture senza conducente nel 2025“.