Human Horizons HiPhi: dalla Cina la rivale numero uno di Tesla Model X

Human Horizons HiPhi è un crossover lungo 520 cm. Due le versioni in produzione, una a trazione posteriore e una integrale. I sistemi di aiuto alla guida autonoma sono di livello 3. L'auto uscirà in Cina nel 2021 ma non è escluso che venga commercializzata anche in altri paesi

Viene dalla Cina la vettura che vuole essere la principale antagonista della Tesla Model X: stiamo parlando della Human Horizons HiPhi, vettura dotata di sei posti, sistemi di guida autonoma di livello 3 e soprattutto un’autonomia dichiarata di 610 km.

Human Horizons HiPhi: le caratteristiche

La Cina è uno dei paesi dove Tesla è più apprezzata e proprio dall’estremo oriente arriva Human Horizons HiPhi, la vettura che sfiderà testa a testa la Model X. HiPhi, realizzata dall’azienda con sede a Shangai, sarà presentata ufficialmente in occasione del Salone di Pechino, in programma dal 26 settembre al 5 ottobre. La vettura si presenta come un crossover lungo 520 cm, con linee imponenti ma anche molto armoniose. La vettura sarà prodotta in due versioni, una a trazione posteriore e una integrale. La seconda ha due motori capaci di erogare una potenza massima pari a 268 CV e accelerare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi.

La batteria più grande ha una capacità di 96kWh. L’autonomia della versione a trazione posteriore supera i 640 km, che inevitabilmente scende con la trazione integrale. All’interno sono inseriti sei sedili singoli e infotainment e informazioni sulla vettura vengono gestiti e visualizzati su display multimediale e il cruscotto digitale. I sistemi di aiuto alla guida autonoma sono di livello 3.