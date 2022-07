Human Horizons HiPhi Z: la GT elettrica cinese da 705 km di autonomia

La cinese Human Horizons ha presentato una nuova vettura elettrica: ha le forme da Gran Turismo sportiva e sarà commercializzata verso la fine dell'anno

Dopo il SUV anti-Tesla, ora l’azienda cinese Human Horizons ha deciso di darsi alle vetture sportive: negli scorsi giorni, infatti, ha presentato la HiPhi Z che coniuga il concetto di Gran Turismo con forme futuristiche piene di sfaccettature e linee geometriche particolari che si aprono dall’avantreno (dominato dai molteplici LED di illuminazione frontale) e proseguono sulle fiancate, dove i passaruota sono muniti di speciali sensori capaci di modificare gli angoli caratteristici delle ruote a seconda delle condizioni dell’asfalto.

Sempre parlando di LED la HiPhi Z di Human Horizons è equipaggiata con la tecnologia Star-Ring, contraddistinta da un totale di 4.066 diodi luminosi che possono interagire con l’ambiente circostante individuando pedoni e altre vetture, nonchè con i sensori LiDaR sul tettuccio e con un’alettone ad aerodinamica attiva al posteriore. La sua piattaforma, inoltre, include una dotazione di gran pregio tra cui le sospensioni pneumatiche a doppio braccio oscillante in alluminio all’anteriore, le multi-link a cinque bracci al posteriore e l’asse posteriore sterzante volto a migliorare l’agilità nelle manovre più difficili.

Anche l’abitacolo mette in mostra alcune funzionalità davvero particolari: la plancia è formata da un volante a due razze e da un grande schermo dell’infotainment in stile “tablet” completamente orientabile, che integra tra l’altro l’intelligenza artificiale HiPhi Bot e addirittura tutti i comandi che servono per far funzionare un braccio robotico (dall’accuratezza di movimento pari a 0,001 millimetri) il cui scopo è aiutare il guidatore durante la guida.

Non mancano l’Ambient Lighting, il sistema audio Meridian a 23 altoparlanti, i sedili sportivi completamente avvolgenti con rivestimento in microfibra Bio-Galaxy e il pacchetto HiPhi Pilot, che include diversi aiuti elettronici per la guida assistita di Livello 3. Per quanto riguarda il motore, invece, al momento Human Horizons non si è sbottonata troppo sulle caratteristiche della scheda tecnica, sottolineando solo la presenza di una batteria da 120 kWh da circa 705 km di autonomia che aiuta a staccare lo 0-100 in soli 3,8 secondi. Ne sapremo sicuramente di più al prossimo Chengdu Motor Show di agosto, quando il marchio cinese specificherà anche gli allestimenti e il listino prezzi.