Hummer elettrico 2020: il pick-up da 1000 cavalli e 560 km di autonomia

General Motors ha finalmente presentato l'Hummer EV, versione elettrificata del famoso SUV americano che sarà disponibile inizialmente nell'allestimento Edition 1 da oltre 110mila dollari

L’attesa è finalmente terminata: proprio in questi giorni General Motors ha tolto i veli alla sua ultima creazione, quell’Hummer EV che, di fatto, raccoglie l’eredità del precedente H2 entrando nel mondo dell’elettrico. Sì, perchè il mastodontico SUV a stelle e strisce d’ora in avanti sarà spinto da ben tre powertrain a zero emissioni per un output di potenza complessivo di ben 1014 cavalli, per un’autonomia che si preannuncia assolutamente interessante per tutti coloro che vogliono un mezzo tuttofare dalle dimensioni imponenti. I dati ufficiali parlano di 560 km… ma andiamo con ordine!

HUMMER ELETTRICO 2020: TRE VERSIONI, MA INTANTO LA EDITION 1

Iniziamo con il raccontarvi le caratteristiche del nuovo Hummer EV partendo dalla sua effettiva disponibilità sul mercato: il maxi SUV della General Motors può essere prenotato già da ora con una caparra di soli 100 dollari (anche se il primo lotto di produzione è già andato tutto a ruba…) e arriverà nei concessionari americani a partire dalla seconda metà del 2021 con una prima versione chiamata Edition 1 dal prezzo lancio di 112.595 dollari.

Successivamente il nuovo “supertruck” elettrico a stelle e strisce sarà proposto in altre tre varianti, che si differenzieranno non solo per il prezzo ma anche per l’equipaggiamento a loro disposizione: la prima sarà la EV3X, disponibile dall’autunno 2022 con un prezzo di 99.995 dollari su piattaforma a tre motori elettrici e sistema Torque Vectoring, seguita dalla seconda chiamata EV2X, sul mercato dalla primavera 2023 con un prezzo lancio di 89.995 dollari e con tutte le tecnologie più avanzate degli allestimenti più completi (come la modalità Granchio). L’ultima versione sarà la EV2, la più “semplice” e disponibile dalla primavera 2024 al prezzo di 79.995 dollari: sarà la base di tutta la gamma degli Hummer EV, con powertrain basata su due motori elettrici anzichè su tre unità come la Edition 1.

HUMMER ELETTRICO 2020: PRESTAZIONI ECCEZIONALI

La prima che arriverà tra noi sarà, quindi, la Edition 1 e potrà contare su una powertrain composta da ben tre motori elettrici, chiamati “Ultium Drive” dalla General Motors: insieme sono capaci di erogare la bellezza di 1.014 cavalli di potenza e addirittura 15.591 Nm di coppia massima, per prestazioni molto vicine a quelle delle più veloci supercar attuali. Lo scatto 0-100, infatti, avverrà in poco più di 3 secondi, mentre l’autonomia massima sarà prossima se non superiore ai 560 km complessivi (350 miglia), grazie alla presenza della batteria Ultimatum da 24 moduli che potrà sfruttare, tra l’altro, anche il sistema di ricarica a 800 V e 350 kW massimi tramite le colonnine pubbliche.

Per quanto riguarda le altre versioni, General Motors ha annunciato che l’allestimento EV3X avrà sempre la powertrain da tre motori elettrici, ma fermerà la potenza a 811 cavalli, la coppia massima a 12.880 Nm e l’autonomia a 483 km. Meno prestanti gli altri due allestimenti: la EV2X e la base EV2 condivideranno la stessa piattaforma su due unità elettriche con una potenza di 634 cavalli e 10.033 Nm di coppia, mentre si distingueranno per la percorrenza complessiva con una singola ricarica, pari a 483 e 400 km totali.

HUMMER ELETTRICO 2020: MODALITÀ GRANCHIO PER L’OFF-ROAD

Per quanto riguarda la carrozzeria, il nuovo Hummer EV si distinguerà dal precedente H2 per essere disponibile solamente in versione “pick-up”, con quattro porte e cinque posti disponibili all’interno oltre al tettuccio a pannelli modulari che possono essere smontati per viaggiare a cielo aperto. Le linee estetiche confermano quanto già visto in passato, con un frontale imponente con tanto di scritta “HUMMER” e dettagli completamente votati alla guida in fuoristrada.

In questo senso, il nuovo Hummer elettrico sarà equipaggiato con un sofisticato sistema a quattro ruote sterzanti attivabile attraverso la ben nota “modalità Granchio” (Crabwalk), per un’aderenza massima in ogni condizione di guida su terreni da off-road. Entrando nel dettaglio, alle basse velocità l’avantreno e il retrotreno potranno ruotare verso la stessa direzione al fine di garantire una manovrabilità maggiore, alla quale contribuiranno anche le sospensioni pneumatiche Extract Mode (che aumenteranno l’altezza da terra di altri 149mm) e gli imponenti pneumatici da 35 pollici Goodyear Wrangler Territory su cerchi di serie da 17”.

HUMMER ELETTRICO 2020: TECNOLOGIA AL TOP

Le novità dell’Hummer EV prodotto dalla General Motors, tuttavia, non si fermano qui: dal primo modello prodotto per l’esercito americano e utilizzato nella Guerra del Golfo la punta di diamante dei SUV a stelle e strisce è cresciuta molto e ciò è testimoniato dal fatto che la versione elettrificata che arriverà nei concessionari sarà dotata di un abitacolo non solo lussuoso e raffinato… ma anche estremamente votato alla tecnologia. Il cockpit da 12,3” per il pilota è completamente digitale ed è affiancato da un secondo schermo touchscreen da 13,4” introdotto per gestire le varie funzioni del sistema infotainment.

Non mancheranno, inoltre, i vari sistemi di assistenza elettronici, tra i quali spicca l’inedito Super Cruise che garantisce una guida semi-autonoma su strada dove lo stesso guidatore potrà continuare il proprio viaggio senza tenere le mani sul volante. Il funzionamento di questa tecnologia si basa sui dati GPS provenienti dal navigatore, combinati con il sistema di attenzione alla guida (con tanto di telecamera rivolta verso il guidatore) e una serie di sensori che vanno a completare un pacchetto composto anche dal cruise control adattivo con sistema automatico di cambio corsia. La ciliegina sulla torta? La presenza di due telecamere nel sottoscocca, all’avantreno e al retrotreno, che assistono il conducente durante la guida in fuoristrada.