Hyundai crede nell’idrogeno e presenta la Vision FK Concept da 680 CV

Secondo i piani del programma Hydrogen Vision 2040, il marchio sud-coreano vuole portare la tecnologia fuel cell anche sulle supercar: ecco perchè a Monaco sono stati tolti i veli a questo prototipo

Non solo ibrido ed elettrico… ma anche idrogeno! Il marchio Hyundai vuole un futuro diverso per le proprie vetture e l’ha messo nero su bianco nel piano “Hydrogen Vision 2040“, presentato al Salone di Monaco 2021 nell’ambito dell’evento online Hydrogen Wave secondo il quale la tecnologia fuel cell dovrà diventare accessibile a tutti (e per qualsiasi cosa) entro vent’anni.

Via libera quindi per camion, autobus, veicoli d’emergenza… e anche supercar, per le quali un primo assaggio è rappresentato dall’inedito concept Vision FK che potete ammirare nelle foto presenti in gallery. Si tratta di una supersportiva dalle linee tese, con griglia anteriore molto pronunciata e gruppi ottici sottilissimi: sotto il cofano, invece, scalpita un motore a celle di combustibile realizzato in collaborazione con Rimac (specialista della mobilità elettrica) con tecnologia ibrida plug-in, capace di erogare la bellezza di 680 cavalli sulle sole ruote posteriori.

Entrando più nei dettagli, la powertrain della Vision FK è composta da due motori elettrici alimentati a batteria e da un ulteriore propulsore a idrogeno, che insieme ai precedenti spinge la vettura a fermare il cronometro dello 0-100 in soli 4 secondi. La presenza del battery pack, invece, le consente di aumentare considerevolmente la sua autonomia complessiva in modalità “zero emissioni”, arrivando al ragguardevole traguardo dei 600 km con la singola ricarica.

Un ottimo esercizio di stile, quindi, che per il momento non si sa con certezza se verrà trasformato in un modello di serie. Le uniche conferme sono date dalle intenzioni di Hyundai a riguardo della tecnologia fuel cell: il marchio sud-coreano vuole diventare il leader incontrastato in questo settore entro il 2028, in modo che entro il 2030 le sue vetture a idrogeno costino come quelle elettriche.