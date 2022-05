Hyundai i30 N Drive-N: la Limited Edition è prodotta in soli 800 esemplari

Il marchio sud-coreano ha realizzato una nuova serie limitata della i30 N, disponibile sia in carrozzeria bianca che nera e che arriverà in Europa in sole 620 unità

La nuovissima Hyundai i30 N è già esagerata di suo come vettura sportiva… ma immaginatevi se esistesse una sua versione speciale ancora più esclusiva, magari prodotta in un numero limitato di esemplari che la rendano anche appetibile per una rivalutazione futura destinata ai collezionisti ed appassionati del marchio. Bene, questo desiderio oggi è stato esaudito grazie alla bellissima i30 N Drive-N Limited Edition, che sarà prodotta in sole 800 unità delle quali 620 destinate al mercato europeo.

Cosa la rendono così speciale? Niente di particolare a livello meccanico, perchè sotto il cofano è confermato il quattro cilindri 2.0 Litri turbo-benzina da 276 cavalli e 392 Nm di coppia massima con pulsante NGS (N Grin Shift) che fornisce una spinta ulteriore di 10 CV per brevi periodi, ma piuttosto una resa estetica più raffinata e attenta ai particolari, che spicca innanzitutto per la doppia livrea disponibile per la carrozzeria in Phantom Black Pearl e Serenity White Pearl.

In abbinamento sono previsti i cerchi in lega da 19” in alluminio forgiato con finitura bronzea, le grafiche dorate con dettagli rossi sui paraurti e sulle pinze freno e i badge dedicati posizionati dietro i passaruota anteriori che indicano le coordinate GPS del mitico “Inferno Verde”, il Nurburgring-Nordschleife.

Passando nell’abitacolo, invece, l’esclusività della Hyundai i30 N Drive-N Limited Edition si può notare nei rivestimenti in Alcantara per sedili, pannelli delle portiere, bracciolo centrale, volante e pomello del cambio, a cui si aggiungono le cuciture rosse e i loghi N. Se arriverà in Italia? Per il momento non c’è nulla di confermato, ma appena sapremo qualcosa… vi aggiorneremo!