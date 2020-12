Hyundai Ioniq 5: il SUV elettrico uscirà nel 2021

Hyundai Ioniq 5 è la prima vettura basata sulla nuova piattaforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform) dedicata alle auto elettriche e farà da apripista per la berlina Ioniq 6 e il suv di grandi dimensioni Ioniq 7

Con un breve video sul proprio canale YouTube, Hyundai ha annunciato l’uscita per il 2021 della Ioniq 5, il crossover 100% elettrico realizzato sulla nuova piattaforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform).

Hyundai Ioniq 5: lancio previsto per il 2021

La nuova Hyundai Ioniq 5 verrà lanciata nei primi mesi del 2021 e il suo arrivo rappresenta un’importante svolta per la Casa che compie un decisivo balzo in avanti nella propria strategia di elettrificazione della gamma andando a mirare una fascia di clientela con un’età inferiore rispetto a quella canonica, facendo leva sulla loro proiezione verso una mobilità più green.

Basata sulla concept car EV 45 di Hyundai, Ioniq 5 sarà la prima auto a nascere sulla piattaforma E-GMP che permetterà di avere dei vantaggi come l’Extra Power for Life, incentrato sulla capacità di ricarica bidirezionale vehicle-to-load (V2L); l’Extra Time for You che migliora le capacità di ricarica rapida e l’Extraordinary Experiences, composta da una serie di nuove funzionalità che verranno presto svelate. Ioniq 5 precederà l’uscita della berlina Ioniq 6 e del suv di grandi dimensioni Ioniq 7.