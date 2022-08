Hyundai Ioniq 5, incoronata Tow Car of the Year 2022, è l’auto perfetta per le vacanze!

La nuova Hyundai Ioniq 5, una volta equipaggiata con il gancio traino, è in grado di rimorchiare appendici e carrelli fino a un massimo di 1.600 kg

Estate, tempo di vacanze: molte persone al tradizionale albergo in riva al mare preferiscono munirsi di roulotte e partire con la propria vettura alla ricerca di un posto isolato dove trascorrere le proprie ferie in tutta tranquillità, possibilmente a contatto con la natura per “dimenticare” – anche solo per qualche settimana – il trambusto quotidiano delle grandi città. Le auto capaci di questo, tuttavia, non sono tutte uguali e di recente la nuova Hyundai Ioniq 5 è riuscita a conquistare il premio di “Tow Car of the Year” bandito dall’associazione di viaggio Royal Dutch Touring Club (ANWB).

Così facendo la Ioniq 5 è diventata la prima automobile elettrica al mondo a ottenere questo ambito riconoscimento, che rende ancora più evidenti le sue capacità di traino di rimorchi fino a un peso massimo di 1.600 kg. Con questa scheda tecnica la berlina a batterie del marchio Hyundai può trasportare una roulotte da sei posti letto lunga 7 metri e mezzo senza alcun problema, pur mantenendo un bagagliaio dal volume di 527 Litri espandibile fino a 1.587 se si abbattono i sedili posteriori.

Merito di tutto questo è anche la piattaforma E-GMP, che assicura un baricentro basso per una migliore stabilità durante la guida con l’eventuale rimorchio connesso al gancio di traino. Il pianale, inoltre, mette a disposizione una powertrain potente e affidabile con pacco batterie da 77,4 kWh con autonomia di 507 km (ciclo WLTP), ricaricabile tramite le colonnine ultra-fast a 350 kW dal 10 all’80% della disponibilità in meno di venti minuti e sfruttabile come “powerbank” grazie alla funzionalità Vehicle-to-Load (V2L) prevista di serie.