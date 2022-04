Hyundai Ioniq 5 vince il premio World Car of the Year 2022

Al Salone dell'automobile di New York il crossover del marchio coreano ha ottenuto anche il titolo di World Electric Vehicle e di World Car Design of the Year

Dopo la Kia EV6, ora è il turno della Hyundai Ioniq 5 di conquistare il gradino più alto del podio: al New York Auto Show, infatti, il crossover sud-coreano ha partecipato alla competizione annuale di “World Car of the Year 2022” facendo incetta di prestigiosi titoli e conquistando il favore degli oltre 100 giornalisti presenti all’evento durante la giornata di apertura dedicata alla stampa internazionale.

Andando con ordine, la Ioniq 5 ha messo in cassaforte non solo il premio assoluto di World Car of the Year 2022, ma anche i riconoscimenti più specifici di World Electric Vehicle e di World Car Design of the Year 2022, mettendo in riga concorrenti blasonate e agguerrite come la già citata EV6, l’Audi e-tron GT (trionfante nella categoria World Performance Car of the Year) e la Mercedes EQS (al vertice nella classe World Luxury Car of the Year). Per quanto riguarda, invece, il titolo di World Urban Car 2022, la vittoria va alla Toyota Yaris Cross che ha battuto l’Opel Mokka e la Volkswagen Taigun.

Per il risultato ottenuto della Ioniq 5, ecco il commento del Presidente e CEO di Hyundai – Jaehoon Chang: “Siamo veramente onorati di ricevere tutti questi premi che riconoscono il talento e il duro lavoro dei nostri dipendenti e dei partner di Hyundai Motor Company. Ioniq 5 rappresenta per noi un risultato fondamentale poiché siamo i pionieri di una nuova generazione di soluzioni di mobilità intelligente con le sue tecnologie innovative della piattaforma E-GMP. La nostra ambizione è quella di favorire il progresso dell’umanità, e questo riconoscimento al nostro approccio servirà a rafforzare il nostro impegno per trasformare questa nostra visione in realtà”.