Hyundai Ioniq 6: dati e caratteristiche tecniche della nuova berlina elettrica

La nuova arrivata della famiglia IONIQ di Hyundai è una berlina con forme da coupé basata sulla piattaforma E-GMP, la stessa della Ioniq 5 e della Kia EV6

Dopo gli ultimi teaser degli scorsi giorni, il marchio Hyundai ha finalmente compiuto il grande passo è ha anticipato i primi dettagli sul nuovo modello che andrà ad arricchire la famiglia IONIQ: a far compagnia alla già presente Ioniq 5 sarà la berlina elettrica Ioniq 6, definita come “streamliner elettrificata” per via delle sue forme aerodinamiche levigate dal vento che, in fase di progettazione, le hanno regalato un Cx di resistenza all’avanzamento pari a 0,21.

Derivata dal Concept Prophecy, la nuova Hyundai Ioniq 6 presenta una carrozzeria “a goccia” con sembianze da coupé, particolarmente evidenti al posteriore dove il tettuccio si raccorda mettendo in risalto un inedito spoiler posizionato giusto alla base del lunotto. L’anteriore è molto aderente al suolo ma decisamente più classico con i gruppi ottici a LED con Pixel Parametrici e le prese d’aria integrate direttamente nel paraurti, mentre lateralmente si possono notare i cerchi aerodinamici (da 18 fino a 21”) e le telecamere che sostituiscono gli specchietti retrovisori.

Per quanto riguarda gli interni, la sensazione che dona la nuova Hyundai Ioniq 6 è quella di una vettura dall’abitacolo spazioso e avvolgente nonchè rifinito nei minimi dettagli con materiali di alto pregio. Questi, in aggiunta, sono riciclabili e comprendono i rivestimenti in tessuto PET e pelle trattata biologicamente per sedili e cruscotto assieme ai tappetini derivati dalle reti da pesca. Anche la tinta della carrozzeria segue il concetto di eco-sostenibilità e infatti è realizzata con pigmenti di carbone di bambù e di gomme esauste riciclate.

Sul fronte della multimedialità la plancia offre un unico display con schermi da 12 pollici che integra il quadro strumenti digitale e l’infotainment e che si abbina al volante equipaggiato con controlli multimediali e all’Ambient Lighting a doppio colore. Questo propone fino a sei temi cromatici, tra i quali scegliere quello più appropriato per mettere in risalto l’illuminazione della cabina.

Lunga 4,85 metri per 1,88 di larghezza, 1,49 di altezza e 2,95 di passo, la nuova Hyundai Ioniq 6 sfrutta le potenzialità della piattaforma modulare E-GMP che offre un’architettura di ricarica a 800V e fino a 350 kW in termini di potenza. Al momento il marchio coreano non ha confermato alcun dato tecnico a riguardo, ma è plausibile che in occasione della presentazione definitiva del modello (prevista per il prossimo mese di luglio) sarà confermata l’adozione di una powertrain a doppio motore elettrico con trazione integrale e di un doppio taglio di pacco batterie da 58 e 77,4 kWh. Staremo a vedere…