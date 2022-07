Hyundai Ioniq 6: la nuova berlina elettrica promette 610 km di autonomia

Il marchio coreano ha presentato ufficialmente il secondo modello full-electric della gamma IONIQ: ecco tutti i dettagli della sua scheda tecnica

A distanza di poche settimane dai primi dettagli, il marchio Hyundai ora ha presentato ufficialmente la Ioniq 6: si tratta del secondo modello della famiglia IONIQ ed è definito dalla stessa Casa coreana con il termine di “streamliner elettrica“, per via delle sue forme fluide e levigate che ricercano la massima efficienza aerodinamica. Il Cx di resistenza all’avanzamento, per l’appunto, si ferma a 0,21 ed è stato ottenuto tramite diversi accorgimenti tra cui le lamelle attive per le prese d’aria nel paraurti anteriore, il doppio spoiler posteriore e gli specchietti retrovisori sostituiti da telecamere.

Lunga 4,855 metri, larga 1,880, alta 1,495 e con un passo di 2.950 millimetri, la nuova Hyundai Ioniq 6 conferma inoltre i gruppi ottici Parametric Pixel della precedente Ioniq 5 sia all’anteriore che al posteriore, che promettono un’illuminazione dinamica e intelligente grazie alla presenza dei famosi quadratini di colore bianco e rosso.

Passando nell’abitacolo, la Hyundai Ioniq 6 presenta una plancia lineare ed essenziale dove trovano posto gli schermi da 12” per Digital Cockpit e infotainment (con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto), il tunnel centrale con alcuni comandi fisici, i sedili specifici anteriori Relaxation Comfort e un volante con luci a LED che hanno il compito di riferire al guidatore alcune proprietà della vettura (tra cui lo stato di carica delle batterie). L’Ambient Lighting è personalizzabile con 64 colorazioni diverse, che tra l’altro variano la tonalità a seconda della velocità che si sta mantenendo.

Tecnologica, efficiente… ma anche sostenibile: la nuova Hyundai Ioniq 6 fa propri i dettami del rispetto ambientale introducendo una vernice per gli esterni ricavata da gomme esauste e una per gli interni riciclata dalle piante di bambù, alla quale si aggiungono i rivestimenti in pelle ecologica per i sedili, in tessuto PET riciclato per la plancia e in materiali derivati dalle reti da pesca per i pannelli interni delle portiere.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Ioniq 6 vanterà una gamma molto diversificata di powertrain full-electric: la versione di base sarà a trazione posteriore con un solo motore elettrico e pacco batterie da 53 kWh, con il quale potrà assicurare un consumo medio di 14 kWh ogni 100 km percorsi, mentre quella più potente sarà declinata in una variante “long range” con accumulatori da 77,4 kWh (che promettono un’autonomia di 610 km) e un’altra a trazione integrale dalla potenza complessiva di 325 cavalli assieme a 605 Nm di coppia massima.

La ricarica? Grazie all’utilizzo della piattaforma specifica E-GMP, si potranno sfruttare le infrastrutture delle colonnine pubbliche di tipo fast-charge fino a 350 kW con le quali ripristinare dal 10 all’80% di energia in meno di venti minuti. Non mancherà, infine, la funzionalità Vehicle-to-Load già vista sulla Ioniq 5, che trasforma il pacco batterie della vettura in una sorgente di energia per tutti i dispositivi elettronici a bordo. L’arrivo sul mercato della Hyundai Ioniq 6 è previsto nei primi mesi del 2023, con la produzione delle prime unità al via in autunno.