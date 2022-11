Hyundai Ioniq 6: via ai pre-ordini, prezzi da 47.550 Euro

La nuova Hyundai Ioniq 6 può essere ordinata online o nei concessionari dal 9 novembre in tre allestimenti: Progress, Innovation ed Evolution

Tutto è pronto per il debutto ufficiale della nuova Hyundai Ioniq 6 in Europa e, quindi, anche in Italia: la data fissata per l’apertura degli ordini è mercoledì 9 novembre, quando tutti gli interessati potranno definire la propria “manifestazione d’interesse” utilizzando l’apposita piattaforma online Click to Buy oppure recandosi direttamente presso il più vicino concessionario ufficiale.

Il listino prevede fin da subito tre motorizzazioni: la versione entry-level è equipaggiata con una powertrain da 151 cavalli e 350 Nm di coppia massima ed è abbinata al pacco batterie più piccolo da 53 kWh, che promette fino a 429 km di autonomia nel ciclo di utilizzo WLTP. Salendo di un gradino, invece, troviamo il modello da 229 CV/350 Nm con accumulatori da 77,4 kWh (545 km con cerchi da 20” e 614 km con quelli da 18”), mentre al top della gamma si issa la variante Long Range a doppio motore elettrico da 325 CV/605 Nm, che per l’occasione condivide con la precedente lo stesso pacco batterie (autonomia rispettivamente di 519/583 km a seconda del diametro dei cerchi).

Per quanto riguarda gli allestimenti, la nuova Hyundai Ioniq 6 sarà proposta in tre alternative: la gamma parte dalla versione di base Progress (47.550 Euro) disponibile solo con la motorizzazione entry-level, la quale prevede una dotazione comprensiva di proiettori Full LED, cerchi da 18”, digital cockpit e infotainment da 12,3” con connettività Apple CarPlay – Android Auto, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, caricatore di bordo da 11 kW, tecnologia V2L e, tra gli ADAS, il cruise control adattivo, la frenata automatica di emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti, mantenimento corsia e limitatore di velocità.

L’allestimento intermedio, a seguire, si chiama Innovation (55.400 Euro) ed è proposto sulla motorizzazione da 229 CV con batteria ad alta capacità: rispetto al precedente aggiunge i fari Matrix LED, la pompa di calore, la ricarica wireless per lo smartphone, l’Ambient Lighting bicolore e, tra gli ADAS, il monitoraggio degli angoli ciechi e la guida assistita in autostrada. Il top di gamma, infine, è denominato Evolution e può essere abbinato alla motorizzazione intermedia (58.950 Euro) oppure a quella più prestazionale (62.450 Euro): in questo caso la dotazione si completa con i cerchi da 20”, i sedili rivestiti in pelle riscaldati, l’head-up display, il tettuccio panoramico, il volante Pixel LED e l’impianto audio Bose Premium.