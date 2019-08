Hyundai Concept EV 45 debutta al Salone di Francoforte

La Hyundai concept EV 45 sarà svelata al pubblico allo stand Hyundai al Salone di Francoforte (Hall 11), martedì 10 settembre 2019 alle 9.25

Novità in arrivo da Hyundai: la casa ha annunciato che durante il prossimo Salone di Francoforte presenterà la nuova Concept EV 45, l’auto 100% elettrica.

Hyundai Concept EV 45: tra passato e futuro

Il Salone di Francoforte è tradizionalmente foriero di grandi novità per moltissime case automobilistiche. Hyundai vuole tenere fede a questa tradizione e per l’edizione 2019 della kermesse tedesca, ha annunciato la presentazione della nuova EV 45, la concept 100% elettrica, ispirata al primo modello del marchio risalente agli anni ’70, che promette di essere una pietra miliare per il futuro design dei modelli EV firmati Hyundai. Il nuovo prototipo riflette lo spirito fortemente innovativo che caratterizza lo stile del marchio, sviluppando ulteriormente quella Sensuous Sportiness che definisce il linguaggio stilistico Hyundai.

Sensuous rimanda ai valori più emozionali che ogni persona può vivere attraverso il design dell’auto, mentre Sportiness parla dell’intenzione di rendere concreti questi valori, attraverso soluzioni di mobilità sempre nuove. La concept EV 45 sarà svelata al pubblico allo stand Hyundai al Salone di Francoforte (Hall 11), martedì 10 settembre 2019 alle 9.25. Il brand mostrerà diverse innovazioni legate al concetto di Style Set Free – dalle tecnologie automotive del futuro, all’integrazione di applicazioni per un migliore stile di vita.